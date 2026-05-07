Erick Panini lancia il brano Così Vero, fusione intensa di rap e cantautorato

Erick Panini torna alla ribalta con il nuovo singolo Così Vero, adesso disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali. Il brano, nato dalla collaborazione con il produttore Pierpaolo Guerrini e con il paroliere Maurizio Martellini, rappresenta una profonda dichiarazione d'amore tra due persone unite da un legame autentico e curativo. Le liriche raccontano, attraverso immagini evocative di corpo e mente, il superamento delle fragilità grazie a un rapporto sincero e la creazione condivisa di uno spazio in cui riconoscersi pienamente.



Sul canale YouTube di Erick Panini è disponibile anche il videoclip ufficiale, che valorizza la dimensione emotiva e intima della canzone. Il brano si distingue per la naturale fusione tra canto, scrittura cantautorale e rap, consolidando lo stile poliedrico e personale dell'artista.



La scrittura di Panini emerge anche questa volta per attualità e autenticità, raggiungendo l'ascoltatore con un'interpretazione intensa e coinvolgente.



Una sera, Pierpaolo Guerrini mi manda una bozza registrata al volo e mi dice di sistemare il testo e andare in studio due giorni dopo. Appena l'ho ascoltata, ho capito che quella melodia aveva qualcosa di speciale e le parole sono arrivate in modo naturale: così, in pochissimo tempo, Così Vero ha preso forma e anima. È una canzone in cui ho messo tutto me stesso per raccontare un amore autentico, quello che possiamo riconoscere nelle persone più importanti della nostra vita. Se, come dice Dante, è l'amore a muovere le stelle, allora con questo brano provo a muovere il mio mondo e, magari, anche un po' del vostro.



La biografia di Erick Panini, nato a Rio de Janeiro nel 1996 e adottato in Italia dopo un'infanzia segnata dall'abbandono, aggiunge profondità alle sue produzioni. Cresciuto con una forte inclinazione per il canto, Panini si è formato in musica jazz al Conservatorio di Reggio Emilia e ha ottenuto riconoscimenti come il premio Miglior Voce al Verona Pop Festival e la partecipazione alla finale del Festival di Castrocaro su Rai 1.



Dopo i precedenti Le mie poesie (2022), Barcellona Piange (2023) e Mani Sporche (2024), Così Vero conferma l'identità unica di Erick Panini, capace di trasformare le esperienze personali in un progetto musicale originale e sincero, distinguendosi in un contesto artistico sempre più uniformato.