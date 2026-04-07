Erick Panini torna con “Così Vero”: un inno all’amore autentico

Da oggi, martedì 7 aprile, è disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali “Così Vero”, il nuovo brano del cantautore rap Erick Panini. La canzone, prodotta da Pierpaolo Guerrini e scritta insieme a Maurizio Martellini, rappresenta una dichiarazione d’amore intensa e consapevole, in cui due anime si riconoscono come parti complementari di un tutto.

Con un linguaggio che intreccia immagini del corpo e della mente, il testo indaga la forza del sentimento come strumento di crescita, cura e rinascita. “Così Vero” racconta un amore che diventa spazio autentico di riconoscimento reciproco e di equilibrio, restituendo nelle parole e nelle sonorità un’emozione che sa unire fragilità e complicità.

L’interpretazione di Erick Panini si distingue per la capacità di fondere canto, cantautorato e rap con naturalezza, alternando registri diversi e mostrando una maturità artistica che sfugge alle definizioni. La scrittura è diretta e personale, sostenuta da un gusto sonoro moderno e da una sensibilità fuori dal comune.

Il cantautore racconta così la nascita del brano: «Una sera, Pierpaolo Guerrini mi manda una bozza registrata al volo e mi dice di sistemare il testo e andare in studio due giorni dopo. Appena l’ho ascoltata, ho capito che quella melodia aveva qualcosa di speciale e le parole sono arrivate in modo naturale: così, in pochissimo tempo, “Così Vero” ha preso forma e anima. È una canzone in cui ho messo tutto me stesso per raccontare un amore autentico, quello che possiamo riconoscere nelle persone più importanti della nostra vita. Se, come dice Dante, è l’amore a muovere le stelle, allora con questo brano provo a muovere il mio mondo e, magari, anche un po’ del vostro».

Dietro la voce di Erick Panini c’è una storia personale profonda e toccante. Nato a Rio de Janeiro nel 1996, è stato abbandonato a due mesi sulle scale di una chiesa, un episodio che ha segnato il suo percorso umano e creativo. Il suo destino cambia grazie all’incontro con Renato Panini, che sceglie di adottarlo dopo un lungo e complesso iter. Questa esperienza di rinascita, di ricerca di appartenenza e amore, diventa il cuore pulsante della sua poetica musicale.

Fin dall’infanzia Erick mostra un forte talento per il canto e inizia presto a studiare armonia, solfeggio e pianoforte. Nel 2014 vince il premio “Miglior Voce” al Verona Pop Festival e raggiunge la finale del Festival di Castrocaro su Rai 1, dove viene premiato come “Volto Nuovo”. Successivamente approfondisce il linguaggio jazz presso il Conservatorio di Reggio Emilia, consolidando una formazione che gli consente oggi di muoversi con padronanza tra generi e registri diversi.

Dopo le esperienze con i singoli “Le mie poesie” (2022), “Barcellona Piange” (2023) e “Mani Sporche” (2024), Erick Panini torna con “Così Vero”, riaffermandosi come una delle voci più autentiche e riconoscibili della scena musicale italiana. Con questo brano, il cantautore mostra la capacità di trasformare una vicenda personale fuori dal comune in un messaggio universale, offrendo una proposta musicale dallo stile inconfondibile e dalla forte identità in un panorama spesso omologato.

“Così Vero” non è solo una nuova tappa del suo percorso artistico, ma anche un invito a riconoscere la verità nelle relazioni umane, a lasciarsi guidare dai sentimenti più sinceri e a trovare, nella musica, uno spazio in cui sentirsi finalmente interi.