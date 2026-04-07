Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Erick Panini torna con “Così Vero”: un inno all’amore autentico

Published

Da oggi, martedì 7 aprile, è disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali “Così Vero”, il nuovo brano del cantautore rap Erick Panini. La canzone, prodotta da Pierpaolo Guerrini e scritta insieme a Maurizio Martellini, rappresenta una dichiarazione d’amore intensa e consapevole, in cui due anime si riconoscono come parti complementari di un tutto.

Con un linguaggio che intreccia immagini del corpo e della mente, il testo indaga la forza del sentimento come strumento di crescita, cura e rinascita. “Così Vero” racconta un amore che diventa spazio autentico di riconoscimento reciproco e di equilibrio, restituendo nelle parole e nelle sonorità un’emozione che sa unire fragilità e complicità.

L’interpretazione di Erick Panini si distingue per la capacità di fondere canto, cantautorato e rap con naturalezza, alternando registri diversi e mostrando una maturità artistica che sfugge alle definizioni. La scrittura è diretta e personale, sostenuta da un gusto sonoro moderno e da una sensibilità fuori dal comune.

Il cantautore racconta così la nascita del brano: «Una sera, Pierpaolo Guerrini mi manda una bozza registrata al volo e mi dice di sistemare il testo e andare in studio due giorni dopo. Appena l’ho ascoltata, ho capito che quella melodia aveva qualcosa di speciale e le parole sono arrivate in modo naturale: così, in pochissimo tempo, “Così Vero” ha preso forma e anima. È una canzone in cui ho messo tutto me stesso per raccontare un amore autentico, quello che possiamo riconoscere nelle persone più importanti della nostra vita. Se, come dice Dante, è l’amore a muovere le stelle, allora con questo brano provo a muovere il mio mondo e, magari, anche un po’ del vostro».

Dietro la voce di Erick Panini c’è una storia personale profonda e toccante. Nato a Rio de Janeiro nel 1996, è stato abbandonato a due mesi sulle scale di una chiesa, un episodio che ha segnato il suo percorso umano e creativo. Il suo destino cambia grazie all’incontro con Renato Panini, che sceglie di adottarlo dopo un lungo e complesso iter. Questa esperienza di rinascita, di ricerca di appartenenza e amore, diventa il cuore pulsante della sua poetica musicale.

Fin dall’infanzia Erick mostra un forte talento per il canto e inizia presto a studiare armonia, solfeggio e pianoforte. Nel 2014 vince il premio “Miglior Voce” al Verona Pop Festival e raggiunge la finale del Festival di Castrocaro su Rai 1, dove viene premiato come “Volto Nuovo”. Successivamente approfondisce il linguaggio jazz presso il Conservatorio di Reggio Emilia, consolidando una formazione che gli consente oggi di muoversi con padronanza tra generi e registri diversi.

Dopo le esperienze con i singoli “Le mie poesie” (2022), “Barcellona Piange” (2023) e “Mani Sporche” (2024), Erick Panini torna con “Così Vero”, riaffermandosi come una delle voci più autentiche e riconoscibili della scena musicale italiana. Con questo brano, il cantautore mostra la capacità di trasformare una vicenda personale fuori dal comune in un messaggio universale, offrendo una proposta musicale dallo stile inconfondibile e dalla forte identità in un panorama spesso omologato.

“Così Vero” non è solo una nuova tappa del suo percorso artistico, ma anche un invito a riconoscere la verità nelle relazioni umane, a lasciarsi guidare dai sentimenti più sinceri e a trovare, nella musica, uno spazio in cui sentirsi finalmente interi.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

SOGNANDO ROSSO: gli anni di Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari in arrivo dal 20 marzo su Sky Documentaries

Società

Domani sera a “Realpolitik”: crisi energetica e caso Ungari al centro del dibattito

Motori

Aprilia Pro Experience 2026: una giornata da sogno a Misano con Biaggi e i piloti MotoGP

Sport

Samsung Galaxy S26 Ultra rivoluziona la trasmissione sportiva durante la Street League Skateboarding

Spettacolo

Nayt torna in radio con “Forte”: un inno d’amore tratto dall’album “io Individuo”

Tecnologia

Google rafforza il suo impegno per la salute mentale con nuove funzioni in Gemini

Motori

SUSTAINera: nuovi store su eBay per ricambi originali usati provenienti dall’Hub di Economia Circolare di Torino

Motori

Mazda celebra la passione per la MX-5 con una giornata all’insegna del “Joy of Driving” a Varano

Motori

ASSOGOMMA: cambio gomme in calendario dal 15 aprile

Spettacolo

“Maximum Pleasure Guaranteed”: Apple TV presenta il primo teaser del nuovo thriller con Tatiana Maslany e Jake Johnson

Motori

Bridgestone e Di.Di. rinnovano la partnership 2026

Spettacolo

Erick Panini torna con “Così Vero”: un inno all’amore autentico

Società

Bosch corre alla Milano Marathon con Magica Cleme e Laureus

Motori

#lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector): il sistema che raccoglie le microplastiche, ora disponibile per tutti

Motori

Nascosti in piena vista: avvistamento degli squali nella nuova Opel Astra

Motori

Mercato moto e scooter 2026: primo trimestre in crescita, boom degli scooter e segnali positivi per l’elettrico

Spettacolo

Nayt domina la classifica FIMI per la seconda settimana: “io Individuo” è il suo nuovo vertice artistico

Società

Questa sera a “È sempre Cartabianca” focus sui dossier del Governo Meloni

Spettacolo

Gianni Morandi torna con “Monghidoro”: il nuovo singolo scritto da Jovanotti

Spettacolo

thevoto torna dopo due anni con “LITURGIA”: un rito di rinascita personale e artistica

Spettacolo

Labasco pubblica “Sotto gli occhi di Dio”: il debutto che unisce sacro e profano
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Nayt torna in radio con “Forte”: un inno d’amore tratto dall’album “io Individuo”

Da venerdì 10 aprile nayt sarà in radio con “Forte”, il nuovo singolo estratto dal suo decimo album “io Individuo”, disco che si trova...

8 ore ago

Spettacolo

“Maximum Pleasure Guaranteed”: Apple TV presenta il primo teaser del nuovo thriller con Tatiana Maslany e Jake Johnson

Apple TV ha svelato il primo teaser di “Maximum Pleasure Guaranteed”, l’attesissimo thriller dalla comicità dark ideato e prodotto da David J. Rosen. La...

11 ore ago

Spettacolo

Nayt domina la classifica FIMI per la seconda settimana: “io Individuo” è il suo nuovo vertice artistico

Per la seconda settimana consecutiva “io Individuo”, il decimo album di Nayt, si conferma al primo posto della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti...

14 ore ago

Spettacolo

Gianni Morandi torna con “Monghidoro”: il nuovo singolo scritto da Jovanotti

A poche settimane dal ritorno live con la tournée nei palazzetti, Gianni Morandi presenta un nuovo capitolo della sua lunga carriera. “Monghidoro”, il nuovo...

4 giorni ago