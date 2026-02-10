Connect with us

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

Published

Dopo il successo del suo primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”, eroCaddeo pubblica il videoclip ufficiale di “No Potho Reposare”, un tributo intenso e autentico alla sua terra d’origine, realizzato insieme al Coro Carrales di Cagliari. Il video, disponibile ora su YouTube, rappresenta la chiusura poetica del suo progetto discografico e un ponte ideale tra la modernità del giovane cantautore e la tradizione della musica sarda.

Girato all’interno della suggestiva Biblioteca settecentesca di Cagliari, il videoclip si distingue per la sua dimensione visiva intima e rispettosa delle radici culturali dell’isola. La presenza del coro tradizionale aggiunge una profondità emotiva particolare al brano, che diventa così un dialogo tra passato e presente. Alla realizzazione hanno partecipato Michele Garau (regia e fotografia), Stefano Priola (color grading), Davide Leone (Rentale e operatore Ronin), Gaia Lampis (coordinamento), Matteo Di Nunzio (presa diretta e mix audio) e Hit SoundLab (registrazione del coro).

“No Potho Reposare” è un brano che affonda le sue radici nella storia musicale della Sardegna. Scritto nel 1915 e musicato nel 1920, è diventato nel tempo uno dei simboli più rappresentativi dell’identità sarda, interpretato da grandi nomi come Andrea Parodi e Maria Carta. Con la sua versione, eroCaddeo offre una rilettura delicata, capace di restituire al canto la sua forza originale, arricchendolo di una sensibilità contemporanea. “È un omaggio alla mia terra e alle sue voci più autentiche, un modo per mettere in dialogo la mia generazione con la tradizione da cui tutto è partito”, racconta il cantautore.

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è una delle nuove rivelazioni del cantautorato pop italiano. Nato a Modena, cresciuto in Sardegna e residente a Torino, ha trovato nelle distanze e nei ritorni personali la linfa per la propria scrittura. La sua musica unisce malinconia e sincerità, traducendo in canzoni esperienze intime ma universali. Dopo il debutto nel 2022 con Cvlto Music Group e il successo del singolo “luglio” nel 2025, l’esperienza a X Factor Italia lo ha consacrato come una delle voci più autentiche della nuova scena pop. Il suo brano “punto” è stato tra i più ascoltati del programma e lo ha accompagnato fino alla finale, conquistando il secondo posto e il pubblico di tutta Italia.

Il suo primo album “scrivimi quando arrivi (punto)” racconta i dubbi, le fragilità e le contraddizioni di una generazione in bilico tra desiderio e paura, tra la voglia di amare e quella di non perdersi. In questo viaggio emotivo, “No Potho Reposare” rappresenta la chiusura simbolica: un inno all’amore assoluto, che non conosce riposo, e alla propria identità culturale.

Dopo i sold out registrati nei suoi primi concerti in Sardegna, eroCaddeo è pronto a riportare la sua musica in tour. Da aprile 2026 partirà il “scrivimi quando arrivi (punto) live tour” che lo porterà nei principali club italiani. Le date confermate comprendono Bologna (7 aprile, Locomotiv Club), Napoli (10 aprile, Duel Club), Torino (13 aprile, Hiroshima Mon Amour), Roncade (15 aprile, New Age Club), Milano (20 e 21 aprile, Santeria Toscana 31, entrambe sold out) e Roma (24 aprile, Largo Venue, anch’essa sold out).

Con il video di “No Potho Reposare” eroCaddeo firma un atto d’amore verso la sua isola, fondendo musica, memoria e identità in un linguaggio personale e universale. Una dedica sentita alla Sardegna, dalle sfumature pop ma intrisa di tradizione, che conferma la profondità di uno degli artisti più promettenti della nuova scena musicale italiana.

In this article:, ,
eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di "No Potho Reposare"

