Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Eros Ramazzotti torna a far sognare i fan con un nuovo grande annuncio. Dopo l’eccezionale successo della data zero a Mantova e del debutto ufficiale previsto per il 14 febbraio all’Accor Arena di Parigi, il cantautore romano è pronto a portare il suo “Una storia importante World Tour / Una historia importante World Tour” nei principali stadi italiani e nelle più importanti arene internazionali.

Dal 6 giugno 2026 Ramazzotti si esibirà negli stadi italiani dopo aver già collezionato numerosi sold out durante la prima parte del tour mondiale, prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International. L’artista attraverserà oltre trenta paesi tra Europa, Nord America, Canada e America Latina, confermandosi una delle star italiane più amate nel panorama musicale globale.

A pochi giorni dal debutto del tour mondiale, arriva la notizia dell’estensione europea con la nuova leg 2027. In meno di un anno, Eros tornerà in Europa toccando città già protagoniste della prima parte del tour come Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo e Barcellona, ma anche presentandosi in nuove tappe tra cui Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e Valencia.

Il calendario europeo 2027 prenderà il via il 1 aprile dalla Rockhal di Lussemburgo e proseguirà fino al 4 maggio con la chiusura prevista al Roig Arena di Valencia. Nel mezzo, un percorso che porterà Ramazzotti nei più prestigiosi palazzetti del continente: Forest National di Bruxelles (4 aprile), Ziggo Dome di Amsterdam (6 aprile), PSD Bank Dome di Düsseldorf (8 aprile), Zag Arena di Hannover (11 aprile), SAP Arena di Mannheim (14 aprile), Olympiahalle di Monaco (16 aprile), Hallenstadion di Zurigo (20 aprile), Palais des Sports di Grenoble (22 aprile), Sud de France Arena di Montpellier (24 aprile), Palau Sant Jordi di Barcellona (27 aprile) e Navarra Arena di Pamplona (2 maggio).

Sul palco, Ramazzotti sarà accompagnato da una band d’eccezione. Luca Scarpa guiderà la direzione musicale e le tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, con Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

L’attesa per i biglietti è già alta: le prevendite per i concerti del 2027 apriranno domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 14.00. Un’occasione imperdibile per i fan che desiderano vivere ancora una volta l’energia e le emozioni del live di uno degli artisti italiani più internazionali.

Il “Una storia importante World Tour” non si ferma dunque ai sold out già registrati nelle tappe europee e americane del 2026 — da Parigi a Berlino, da New York a Buenos Aires — ma continua a crescere e a espandere la sua portata globale. Con questo nuovo capitolo, Eros Ramazzotti riafferma la sua straordinaria capacità di conquistare pubblici di ogni latitudine, nella lingua universale della musica e dell’amore.