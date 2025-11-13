Connect with us

Spettacolo

Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme per “L’aurora”

Published

Eros Ramazzotti sorprende ancora una volta i fan annunciando la collaborazione con una delle più grandi artiste della scena musicale mondiale. Alicia Keys, superstar internazionale e vincitrice di 17 GRAMMY Awards, sarà infatti la protagonista del nuovo duetto con il cantautore romano nel brano “L’aurora”, uno dei pezzi più emblematici del repertorio di Ramazzotti. La canzone farà parte del nuovo album “Una Storia Importante” / “Una Historia Importante”, in uscita il prossimo 21 novembre 2025.

Il celebre brano, tra i più amati dal pubblico italiano e internazionale, trova una nuova vita con questa collaborazione inedita. “Nella nuova versione de L’aurora, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata”. Una dichiarazione che promette un incontro musicale di straordinaria intensità, nel segno della sensibilità e dell’eleganza che hanno sempre contraddistinto entrambi gli artisti.

Alicia Keys, oltre ad essere una delle artiste più premiate della scena mondiale, è cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del *New York Times* e una voce potente nel mondo dell’attivismo. Per la prima volta si unisce a Eros in un progetto che attraversa confini linguistici e culturali, portando la canzone simbolo della rinascita a un nuovo livello internazionale.

“Una Storia Importante” sarà un viaggio attraverso 15 tracce che uniranno brani inediti a grandi successi di Ramazzotti riarrangiati in chiave contemporanea, disponibili sia in lingua italiana che spagnola. Tra gli ospiti, nomi di spicco del panorama musicale mondiale: Andrea Bocelli, Elisa, Kany García, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carín León, Max Pezzali e Ultimo.

Il progetto, pubblicato da Friends & Partners S.p.A. ed Eventim Live International con distribuzione Sony Music Entertainment, sarà disponibile in diversi formati da collezione: doppio vinile (nero, trasparente, arancione e autografato), CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato, sia per la versione italiana che per quella spagnola.

Parallelamente all’uscita dell’album, Ramazzotti si prepara a tornare sul palco con il “Una Storia Importante World Tour”, una lunga tournée mondiale che partirà il 14 febbraio 2026 da Parigi e toccherà oltre 30 Paesi in Europa, Nord America, Canada e America Latina. Dopo le prime date europee — molte delle quali già sold out, come Bruxelles, Monaco e Francoforte — l’artista farà ritorno in Italia a partire dal 6 giugno 2026, con tappe negli stadi più iconici del Paese: Udine, Milano (Stadio San Siro), Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino.

Il tour proseguirà poi oltreoceano con una serie di appuntamenti che renderanno omaggio al pubblico internazionale di Ramazzotti, passando per Toronto, New York, Los Angeles, Città del Messico, Bogotà, Santiago, Buenos Aires e San Paolo.

Eros Ramazzotti conferma ancora una volta la sua vocazione internazionale e la capacità di intrecciare la tradizione della grande canzone italiana con sonorità globali. L’incontro con Alicia Keys, simbolo di talento, eleganza e impegno artistico, promette di trasformare “L’aurora” in un inno universale di rinascita e speranza.

 

