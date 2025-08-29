Eros Ramazzotti: “Il Mio Giorno Preferito” raggiunge il N.1 nelle classifiche radio

Eros Ramazzotti ha fatto il suo ritorno trionfale sulle scene musicali con il nuovo singolo “Il Mio Giorno Preferito”, diventando il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente il primo posto della classifica EarOne Airplay nella settimana di uscita. Pubblicato il 22 agosto, il brano ha immediatamente conquistato le radio italiane, confermando il talento e la capacità di rinnovarsi dell’iconico cantante.

Scritto da Eros Ramazzotti insieme a Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, e Antonio Cirigliano, e prodotto da CanovA, il singolo è disponibile in versione italiana e spagnola. “Il mio giorno preferito” è un brano pop dallo spirito contemporaneo che racconta una rinascita affettiva, trasformando l’ordinario in qualcosa di speciale. Parla al cuore senza perdere contatto con il presente, mescolando solitudine e desiderio di evasione.

Il successo del nuovo brano fa da preludio al tanto atteso UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, che inizierà a febbraio 2026. Il tour coprirà 30 paesi, tra Europa, Nord America, Canada e America Latina, e segnerà il grande ritorno di Eros negli stadi italiani. L’evento sarà anticipato da un doppio appuntamento il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, denominato WORLD TOUR GALA PREMIÈRE.

I fan di Eros Ramazzotti possono già acquistare i biglietti per vivere un’esperienza musicale unica, sulla scia di uno dei singoli più trasmessi dalle radio italiane. Il calendario del tour promette tappe imperdibili in città come Parigi, Berlino, Toronto, New York, e molte altre, concludendosi a São Paulo il 30 novembre 2026.