Eros Ramazzotti svela la tracklist del nuovo album in uscita il 21 novembre

Published

In occasione del suo compleanno, Eros Ramazzotti ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Una Storia Importante” / “Una Historia Importante”, previsto per il 21 novembre 2025. Distribuito da Sony Music Entertainment, l’album sarà disponibile in diversi formati speciali, sia in italiano che in spagnolo, tra cui doppi vinili, CD Jewel Box e versioni deluxe autografate.

Il nuovo progetto discografico include collaborazioni con artisti di rilievo sia italiani che internazionali, come Andrea Bocelli, Elisa, Kany García, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carìn León, Max Pezzali e Ultimo. L’album promette di essere un viaggio musicale attraverso 15 tracce, che comprendono sia brani inediti che nuove versioni di alcuni dei successi più iconici del cantante romano.

La tracklist include titoli come “Il mio giorno preferito,” “Un’emozione per sempre” in duetto con Ultimo, “Se bastasse una canzone” con Andrea Bocelli, e “Fuego en el fuego” in collaborazione con Lali. In spagnolo, brani come “Mi día preferido” e “Una emoción para siempre” con Kany García arricchiscono ulteriormente l’esperienza musicale del nuovo album.

Parallelamente all’uscita dell’album, Ramazzotti ha annunciato anche un tour mondiale che prenderà il via il 14 febbraio 2026 a Parigi, attraversando 30 Paesi tra Europa, Nord America e America Latina. Il tour includerà date significative in città come Bruxelles, Monaco, Zurigo, e New York, per poi approdare nei principali stadi italiani a partire dal 6 giugno 2026.

Il tour, prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, è atteso con grande interesse dai fan, soprattutto dopo il successo del World Tour Gala Première ad Amsterdam, che ha visto la partecipazione di 30.000 spettatori.

La celebrazione non si ferma qui: l’album è già disponibile per il preorder e il pre-save digitale su varie piattaforme, consentendo ai fan di assicurarsi una copia in anteprima. Per ulteriori informazioni sui biglietti e le date del tour, è possibile visitare il sito ufficiale di Eros Ramazzotti e quello dei suoi partner di produzione.

 

