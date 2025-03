Esce oggi in digitale “UNA PARTE DI ME”: un pezzo inedito di PINO DANIELE dedicato al figlio

Oggi è una data carica di significato per lui e per i suoi fan, viene pubblicato a sorpresa “Una parte di me” (Warner Music Italy), un brano inedito di Pino Daniele. Il giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni, nel giorno del suo onomastico e della Festa del Papà, il pubblico riceve un regalo musicale speciale, che aggiunge un nuovo tassello all’eredità artistica del cantautore partenopeo.

“Una parte di me” è una dedica intima e toccante che Pino Daniele ha scritto per il figlio più piccolo, Francesco. La copertina del singolo, scattata dal secondogenito Alessandro, immortala un momento di grande complicità tra padre e figlio, con i due che si guardano negli occhi. A rendere ancora più personale il tutto, è stato lo stesso Francesco a scrivere il titolo della canzone sulla cover, enfatizzando il legame profondo tra la musica e la sua famiglia.

Il pezzo risale al 2009, periodo in cui Pino Daniele stava lavorando su un disco acustico e valutava l’idea di un album con alcuni remake e brani inediti. L’artista aveva già registrato la chitarra e inciso un paio di take vocali, oltre a provare una chitarra solista che, tuttavia, non venne mai completata. Per ragioni discografiche, il brano fu momentaneamente accantonato, rimanendo inedito fino ad oggi.

Grazie al ritrovamento dei multitraccia originali, il brano ha potuto vedere la luce con un lavoro di coproduzione che ha rispettato appieno la visione dell’artista. Un elemento chiave della produzione definitiva è stato l’arrangiamento orchestrale affidato al M° Gianluca Podio, che Pino Daniele aveva già immaginato per la versione finale.

Questo brano inedito si inserisce nel progetto “70/10 Anniversary”, il marchio distintivo ideato dalla Fondazione Pino Daniele per certificare le iniziative ufficiali dedicate all’artista. Questo doppio anniversario – i 70 anni dalla sua nascita e i 10 anni dalla sua scomparsa – diventa così un’occasione per celebrare ancora una volta il talento e l’anima musicale di un artista che ha segnato la storia della musica italiana.

“Una parte di me” non è solo una canzone, ma un ultimo abbraccio musicale che Pino Daniele ci regala, un frammento inedito del suo cuore che continua a battere attraverso le sue note.