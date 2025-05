Ethan pubblica “Metamorfosi (Vol. 2)”, l’EP che ridefinisce i confini del pop

L’artista italo-brasiliano Ethan è pronto a farci vibrare con il suo nuovo EP, “Metamorfosi (Vol. 2)”, previsto in uscita venerdì 16 maggio sotto l’etichetta Carosello Records. Questo progetto sonoro rappresenta un audace esperimento musicale che mescola il baile funk, l’elettronica, e il nuovo pop, proponendo formule sonore inedite nel panorama musicale italiano.

Il nuovo lavoro si distingue per l’inedita collaborazione con l’artista queer brasiliana Mia Badgyal, famosa per avere aperto concerti di star come Charlie XCX e Nashikko. Gli altri brani dell’EP proseguono la metamorfosi sonora avviata con “Metamorfosi (Vol. 1)”, in cui Ethan ha collaborato con influenti artisti come MC GW, DJ 2F e la performer NAVA.

Ethan non nasconde il significato profondo del suo lavoro. “Scrivere la seconda parte di ‘Metamorfosi’ è stato come chiudere un cerchio e, allo stesso tempo, aprirne uno nuovo. Questo progetto nasce da una necessità viscerale di raccontarsi. Dentro ogni traccia c’è il suono di un cambiamento vero, costruito nel tempo, e reso vivo grazie alla presenza di artisti che stimo profondamente, persone con cui condivido visione, rispetto e una forte connessione creativa. Con ‘Metamorfosi (Vol. 2)’ ho voluto riportare in superficie, ancora più nettamente, le mie radici sudamericane, farle vibrare attraverso l’elettronica, mescolarle con la mia voce. Lo vivo un po’ come un incastro tra identità, cultura, evoluzione. Un modo per onorare parte di dove vengo e dove sto andando. METAMORFOSI non è solo un titolo. È un’urgenza, un processo, una trasformazione continua”, racconta il musicista.

La tracklist del nuovo EP include “Fim do Mundo” con Mia Badgyal, “Bacio sugli occhi”, “Dirsi addio amore mio”, e “Tutto bene (outro)”. Questo progetto dona continuità al primo volume di “Metamorfosi”, che offriva brani come “TBLISI” e “LOVE È FRACO”.

Per concludere il suo tour nei club, Ethan si esibirà il 7 giugno al Kwia Club di Berlino. Con “Metamorfosi (Vol. 2)”, Ethan continua a sviluppare un’identità sonora unica, che riflette le sue radici italo-brasiliane e la sua tensione verso nuovi orizzonti musicali.