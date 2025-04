EUGENIO FINARDI: a 50 anni dal suo primo disco, torna sulle scene con “TUTTO”

A cinquant’anni dalla pubblicazione del suo album d’esordio, “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, il cantautore milanese Eugenio Finardi è pronto a rilasciare il suo ventesimo album di inediti, intitolato significativamente “TUTTO”. L’uscita in digitale è prevista per il 9 maggio, seguita dalla disponibilità in formato fisico CD e vinile il 16 maggio.

Distribuito da ADA Music Italy, “TUTTO” arriva a undici anni di distanza dal precedente lavoro di inediti, “Fibrillante”, e a tre anni dalla raccolta “Euphonia Suite”. Questo nuovo progetto discografico, con ogni probabilità l’ultimo della sua illustre carriera, rappresenta una fusione inedita tra il cantautorato che ha reso celebre Finardi e una marcata sperimentazione sonora.

L’album è frutto della collaborazione creativa con Giuvazza Maggiore, e si caratterizza per un intreccio sonoro che spazia da strumenti organici a campionamenti, con una dinamica ritmica in continua evoluzione e l’adozione di nuove tecniche di scrittura. Le undici tracce che compongono “TUTTO” affrontano la complessità del mondo contemporaneo e le domande esistenziali universali, mantenendo la libertà espressiva e la profondità che da sempre contraddistinguono l’opera di Eugenio Finardi.

In concomitanza con l’uscita fisica dell’album, venerdì 16 maggio, si terrà al Teatro Astoria di Fiorano Modenese (Modena) la data zero del tour “TUTTO 75/25” (prodotto da Imarts International Music and Arts). Questa anteprima esclusiva dello spettacolo vedrà Eugenio Finardi ripercorrere 50 anni di carriera senza cedere alla nostalgia, affiancando i suoi brani storici alle nuove composizioni di “TUTTO” in un dialogo stimolante tra passato e presente. Il tour proseguirà poi durante l’estate con diverse date in tutta Italia.