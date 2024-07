Genova esplosa di emozioni con gli Ex-Otago durante il tour “Auguri”

La città di Genova è stata invasa da un’esplosione di emozioni durante il recente concerto degli Ex-Otago, completamente sold out, dedicato alla loro città natale. L’evento, parte del “Auguri – Tour Estate 2024” prodotto da Magellano Concerti, si è tenuto nell’incantevole cornice dell’Arena del Mare e ha visto la band conquistare il pubblico con il loro repertorio di successi.

Il viaggio musicale ha toccato tutte le corde emotive degli spettatori, con brani indimenticabili come “Non credo più a niente” con l’artista Olly e “La nostra pelle” con WIllie Peyote. Gli Ex-Otago hanno regalato al loro pubblico genovese un concerto memorabile, alternando classici intramontabili a brani del nuovo album “Auguri”.

Durante la serata, non sono mancati momenti di riflessione sui temi sociali, con interventi dal palco e la presenza di associazioni come Amnesty International e Ultima Generazione, che hanno sottolineato il messaggio di speranza e impegno che contraddistingue la band: “TU NON TRADIRTI MAI”.

Il legame profondo tra gli Ex-Otago e Genova è emerso con forza durante il concerto, culminando in un momento toccante sulle note di “Quando sono con te”, cantata a una voce dal pubblico che ha riempito l’arena di emozione e partecipazione.

I prossimi appuntamenti del “Auguri – Tour Estate 2024” vedranno la band esibirsi a Roma, Conversano, Mogliano Veneto, Pineto, Riolo Terme e Castel Fiorentino.