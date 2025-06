FABRI FIBRA: da oggi in digitale una nuova traccia inedita “STUPIDI” con Papa V e Nerissima Serpe

Fabri Fibra torna alla ribalta con novità esplosive per i fan del rap italiano. A partire da oggi, venerdì 13 giugno, è disponibile in tutti gli store digitali il nuovo singolo inedito “STUPIDI“, che vede la collaborazione di Papa V e Nerissima Serpe. Questo pezzo anticipa l’uscita dell’undicesimo album di Fibra, intitolato “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA“, disponibile dal 20 giugno.

Il singolo “STUPIDI“, prodotto da Zef & Marz, è nato in un pomeriggio di studio creativo. Il ritornello, composto da Davide Petrella, viene arricchito dai testi trap di Papa V e Nerissima Serpe. Il brano si focalizza su temi attuali come i filtri Instagram e il mercato dei social, intrecciandosi alla cronaca milanese della Gintoneria.

Il nuovo album sarà disponibile in versione CD a partire dal 20 giugno, mentre le edizioni in vinile e cassetta arriveranno il 27 giugno. Le versioni digitali saranno disponibili su tutte le piattaforme, con l’edizione doppio vinile già sold out.

“Ho iniziato a lavorare a questo disco 2 anni fa a Santa Monica. Pietrino (Chef P) ed io abbiamo iniziato ad ascoltare alcune basi e a mettere insieme così il primo scheletro del nuovo lavoro”, racconta Fabri Fibra. “Ricordo che dovevo tornare in Italia ma una tempesta si era abbattuta sulla città e rimasi bloccato a LA per giorni. Attraverso questo lavoro, ho esplorato il cinismo e l’egocentrismo delle nostre vite, interrogandomi su come continuiamo le nostre vite ordinarie anche mentre il mondo sembra andare a pezzi.”

Fra le tracce dell’album, anche il singolo “CHE GUSTO C’È“, in collaborazione con Tredici Pietro, che illustra un incontro generazionale nel mondo del rap. Il video, diretto da Cosimo Alemà e prodotto da Borotalco TV, vanta la partecipazione di molti volti noti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il prossimo 3 luglio prenderà il via il “Festival Tour 2025“, una serie di concerti estivi che si aprirà il 7 luglio al Circo Massimo di Roma e si concluderà il 30 settembre all’Unipol Forum di Milano. In vent’anni di carriera, Fabri Fibra si è affermato come una colonna del rap italiano, riuscendo a portare questo genere musicale al vertice del panorama musicale italiano. Con dieci album all’attivo e un ruolo di giudice in “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia“, Fibra continua a innovare e ad affascinare.