FABRI FIBRA: da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo “CHE GUSTO C’E'”

Da oggi è disponibile “Che Gusto C’è”, il nuovo singolo di Fabri Fibra in collaborazione con Tredici Pietro, disponibile in tutti gli store digitali e in radio. Questo brano segna il ritorno di Fibra con nuova musica dopo un anno di assenza dalle scene con produzioni proprie, tranne alcune collaborazioni.

“Che Gusto C’è” è il primo estratto dell’atteso album di Fabri Fibra, “Mentre Los Angeles Brucia”, che sarà pubblicato il 20 giugno. Prodotto da Marz & Zef e scritto insieme a Davide Petrella, la canzone esplora temi di isolamento sociale e osservazioni sulla società italiana contemporanea, mantenendo un sound autenticamente rap italiano, senza imitazioni d’oltreoceano.

Fabri Fibra descrive il brano come “il capitolo successivo di ‘Propaganda’ non solo perché è stato fatto dallo stesso team di produzione, ma perché anche in questo caso fotografa la società attuale, l’Italia di oggi…”. Affronta inoltre tematiche come la disparità economica e l’importanza di ritrovare pace distaccandosi dal virtuale. La collaborazione con Tredici Pietro è, secondo Fibra, un valore aggiunto grazie alle melodie e alla voce unica del giovane rapper.

“Mentre Los Angeles Brucia” sarà disponibile in edizioni CD, vinile e cassetta. Il doppio vinile, già sold out, dimostra la grande attesa dei fan per il nuovo lavoro dell’artista. Dopo due anni lontano dal palco, Fabri Fibra tornerà ad esibirsi dal vivo nel “Festival Tour 2025”. La serie di concerti inizierà il 3 luglio con una data zero a Trento e si concluderà il 30 settembre all’Unipol Forum di Milano, passando per le più importanti piazze e festival estivi italiani.

Riguardo alla genesi del nuovo album, Fabri Fibra racconta: “Ho iniziato a lavorare a questo disco 2 anni fa a Santa Monica… mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando… di comporre il puzzle perfetto.” E prosegue riflettendo su come spesso la vita continui in modo abitudinario nonostante le tragedie mondiali: “…mi sono domandato: Mentre il mondo va a puttane, e ci succede qualunque cosa attorno, noi cosa facciamo?”.

Dopo il successo nei panni di giudice nella competizione rap “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, Fabri Fibra conferma il suo ruolo centrale nella scena musicale italiana, continuando a innovare e influenzare il mondo del rap con la sua musica e i suoi testi profondi. Con questo nuovo progetto e il tour imminente, ci si aspetta che Fabri Fibra consegni ancora una volta al pubblico nuove esperienze musicali indimenticabili.