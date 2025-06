FABRI FIBRA: da venerdì in digitale una nuova traccia inedita “STUPIDI” con Papa V e Nerissima Serpe

Fabri Fibra si prepara a scuotere la scena musicale con una nuova traccia inedita, “Stupidi”, disponibile in tutti gli store digitali a partire dal 13 giugno. La canzone, che vede la collaborazione di Papa V e Nerissima Serpe, sarà parte del prossimo album di Fibra, “Mentre Los Angeles Brucia”, in uscita il 20 giugno. “Stupidi”, prodotta da Zef & Marz, si caratterizza per un mix di suoni trap che esplorano temi attuali come i filtri Instagram e la cronaca milanese.

L’uscita dell’album segna l’undicesimo lavoro discografico nella carriera di Fabri Fibra, e sarà disponibile in diverse versioni, tra cui CD, vinile e cassetta. Interessante notare come l’edizione doppio vinile sia già sold out prima della sua uscita ufficiale.

“Ho iniziato a lavorare a questo disco 2 anni fa a Santa Monica,” ha raccontato Fabri Fibra, “Ricordo che dovevo tornare in Italia ma una tempesta mi ha bloccato a LA per giorni. Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album, cercando di comporre il puzzle perfetto. Ascoltavo e riascoltavo le tracce in continuazione, chiuso nella mia bolla.”

La data di uscita dell’album è accompagnata dall’annuncio del “Festival Tour 2025”, una serie di appuntamenti estivi che inizieranno il 7 luglio al Circo Massimo di Roma e si concluderanno il 30 settembre all’Unipol Forum di Milano. Questo tour segna il ritorno di Fabri Fibra sui palchi italiani dopo una pausa di oltre due anni, portando il rapper a esibirsi nei principali festival del paese.

Inoltre, tra le tracce del nuovo album, spicca il singolo “Che Gusto C’è”, in collaborazione con Tredici Pietro, che ha già riscosso un notevole successo. Il video musicale, diretto da Cosimo Alemà e prodotto da Borotalco TV, ha visto la partecipazione di volti noti come Alessandro Borghese e Alessandro Cattelan, solo per citarne alcuni.

In più di vent’anni di carriera, Fabri Fibra ha contribuito in maniera sostanziale alla scena rap italiana, trasformando il genere in uno dei più rilevanti nel panorama musicale contemporaneo. Dal suo debutto con “Turbe Giovanili” nel 2002, passando per il rivoluzionario “Tradimento”, fino al recente “Caos”, Fabri Fibra continua a dimostrare come tecnica e contenuto possano viaggiare di pari passo, dando voce a una realtà sociale italiana complessa e spesso incompresa.