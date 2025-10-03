Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Fabri Fibra continua a scrivere la storia del rap italiano. La prima parte del suo tour 2025 si è chiusa ieri sera con un trionfale doppio sold out all’Unipol Forum di Assago (Milano), confermando ancora una volta la potenza scenica e il legame indissolubile tra l’artista e il suo pubblico.

Un risultato che ha un valore ancora più speciale: oltre 100.000 biglietti venduti per questa prima tranche di concerti estivi e la prima volta del rapper marchigiano in un grande palazzetto, non a caso quello della sua città d’adozione, Milano. Proprio a questa città Fabri Fibra ha dedicato il suo ultimo singolo “Milano Baby” (feat. Joan Thiele), attualmente tra i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Il singolo è estratto dall’album “Mentre Los Angeles Brucia”, il più recente lavoro discografico dell’artista, che Fibra sta portando live alternando le nuove tracce ai brani che hanno segnato la sua carriera ventennale. Sul palco, insieme al fidato dj Double S, il rapper ha regalato un viaggio nel suo repertorio con pezzi ormai entrati nell’immaginario collettivo di almeno tre generazioni di fan: da “In Italia” a “Fenomeno”, da “Pamplona” a “Panico”, senza dimenticare classici come “Vivo”, “Che gusto c’è”, “Rap in Vena” e naturalmente la nuova hit “Milano Baby”.

Dopo la breve pausa autunnale, Fabri Fibra tornerà protagonista dal vivo con sei date speciali nei super club italiani, concerti che si preannunciano già imperdibili. Il calendario aggiornato del tour prodotto e organizzato da Friends and Partners prevede tappe a Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e Roma.