FABRI FIBRA: è uscito il nuovo album “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

L’attesa è finalmente terminata: “Mentre Los Angeles Brucia”, il nuovo album di Fabri Fibra, è ora disponibile ovunque. Pubblicato da Epic Records/Sony Music Italy, questo lavoro si candida a diventare una nuova pietra miliare nella scena musicale italiana.

Il disco si apre con un cameo importante di Francesco Guccini e il suo brano “L’avvelenata”, che Fibra utilizza per raccontare “il dramma dell’artista e la continua lotta tra l’urgenza di dire qualcosa e la paura di essere sostituiti velocemente”. Una collaborazione che sottolinea la profondità narrativa dell’album. Tra i 17 brani spiccano “Che gusto c’è”, in collaborazione con Tredici Pietro, uno dei brani più programmati dalle radio, e “Stupidi”, che vede la partecipazione di Papa V e Nerissima Serpe, con il video fra i più visti su YouTube.

Le collaborazioni non finiscono qui: nel disco troviamo anche Gaia, Massimo Pericolo, Joan Thiele e Noyz Narcos. In uno dei momenti più emotivi, la voce del cantautore Andrea Laszlo De Simone risuona nel brano “Vivo”, campionato da Fibra per trasmettere “la grande voglia di andare avanti anche in situazioni difficili”.

La genesi dell’album ha richiesto tempo e dedizione, come racconta Fibra: “Ho iniziato a lavorare a questo disco 2 anni fa a Santa Monica. Pietrino (Chef P) ed io abbiamo iniziato ad ascoltare alcune basi e a mettere insieme così il primo scheletro del nuovo lavoro. […] mi sono domandato: Mentre il mondo va a puttane, e ci succede qualunque cosa attorno, noi cosa facciamo?”.

“Mentre Los Angeles Brucia” è ora disponibile in formato digitale e CD, con vinili e cassette in arrivo il 27 giugno, entrambe con tracce bonus. Da luglio, Fabri Fibra tornerà anche sul palco con il “Festival Tour 2025”, che partirà il 7 luglio dal Circo Massimo di Roma e culminerà a Milano con due date all’Unipol Forum, il 30 settembre (già sold out) e il 1 ottobre.

In oltre vent’anni di carriera, Fabri Fibra ha saputo trasformare il rap in una forma d’arte riconosciuta, facendo dialogare tecnica e contenuti. Dopo il successo su Netflix con “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, Fibra continua a essere una figura chiave nel panorama musicale. L’arrivo di “Mentre Los Angeles Brucia” non fa che confermare il suo ruolo di protagonista e la sua capacità di innovare restando fedele a se stesso.