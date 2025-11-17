Connect with us

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Published

Dopo il grande successo dei due concerti sold out all’Unipol Forum di Assago, con cui ha celebrato la fine del tour estivo e superato la soglia dei 100.000 biglietti venduti, Fabri Fibra è pronto a tornare sul palco. Parte infatti domani, 18 novembre, da Firenze, il nuovo tour nei più importanti superclub italiani.

L’artista, simbolo del rap made in Italy, farà tappa in diverse città lungo la penisola: 18 novembre a Firenze (Cartiere Carrara), 2 dicembre a Torino (Concordia), 3 dicembre a Bologna (Estragon, sold out), 6 dicembre a Milano (Fabrique), 9 dicembre a Padova (Geox), 13 dicembre a Brescia (Dis_play) e 18 dicembre a Roma (Atlantico, anch’essa sold out).

Ogni concerto sarà un viaggio nella carriera di Fibra, accompagnato dal suo fidato dj, Double S. Sul palco si alterneranno brani che hanno segnato più di vent’anni di musica, dagli esordi con Verso altri Lidi degli Uomini di mare, fino alle tracce più recenti come Vivo, Andrà tutto bene, Che gusto c’è e il nuovo singolo Milano Baby, tra i più trasmessi dalle radio italiane. Non mancheranno i grandi successi che lo hanno consacrato al pubblico di tre generazioni, come In Italia, Fenomeno, Pamplona, Rap in vena, Dalla A alla Z, Panico e molti altri.

In oltre due decenni di attività, Fabri Fibra ha saputo plasmare e consolidare la scena rap italiana, contribuendo a far diventare il genere uno dei più rilevanti del panorama musicale nazionale. Dal debutto nel 2002 con Turbe Giovanili, passando per il leggendario Mr. Simpatia e il rivoluzionario Tradimento – suo primo album in major –, fino a Caos (doppio platino) e al più recente Mentre Los Angeles Brucia (oro), Fibra ha confermato la sua capacità di fondere tecnica e contenuto con una visione sempre autentica e contemporanea.

In questi vent’anni e dieci album realizzati, di cui ha curato ogni aspetto da direttore artistico, il rapper marchigiano è riuscito a trasformare il rap nel nuovo cantautorato italiano, portandolo al cuore delle classifiche e rendendolo voce di una realtà sociale complessa e spesso incompresa.

Recentemente Fabri Fibra è tornato anche sugli schermi grazie al successo della serie Netflix Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, la competizione dedicata al rap in cui ha ricoperto il ruolo di giudice accanto a Geolier e Rose Villain. Dopo la prima edizione, che ha riscosso un enorme seguito, il rapper è stato protagonista anche della seconda stagione, consolidando così la sua presenza come riferimento culturale e musicale per le nuove generazioni.

Con questo nuovo tour, Fabri Fibra rinnova l’appuntamento con il suo pubblico, pronto a infiammare i club italiani con un live che celebra la forza e l’evoluzione del rap nazionale.

