Fabri Fibra torna con il Festival Tour 2025

Dopo quasi un anno di silenzio discografico, Fabri Fibra torna con una notizia che farà felici tutti i suoi fan: il Festival Tour 2025, una serie di concerti estivi nei principali festival italiani. L’attesa è finita, e con essa arriva un doppio appuntamento imperdibile. Il rapper marchigiano inaugurerà il tour il 7 luglio al Circo Massimo di Roma, per poi chiudere in grande stile il 30 settembre all’Unipol Forum di Milano.

Con oltre vent’anni di carriera, Fabri Fibra è stato uno dei pionieri del rap italiano, contribuendo a rendere questo genere il più influente del panorama musicale nazionale. Dal suo esordio con “Turbe Giovanili” nel 2002, passando per pietre miliari come “Mr. Simpatia” e il rivoluzionario “Tradimento”, fino all’ultimo successo “Caos”, certificato doppio platino, Fibra ha dimostrato come il rap possa essere il nuovo cantautorato, capace di scalare le classifiche e raccontare la società italiana con autenticità e profondità.

Non solo musica, ma anche TV: dopo il successo della prima stagione di “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, in cui Fibra ha vestito i panni del giudice insieme a Geolier e Rose Villain, il rapper sarà nuovamente protagonista nella seconda stagione, in uscita il 31 marzo su Netflix in 190 Paesi.

Il Festival Tour 2025 rappresenta un ritorno attesissimo per un artista che, con il suo talento e la sua coerenza artistica, ha saputo attraversare due decenni di cambiamenti senza mai perdere il proprio stile. L’estate si preannuncia caldissima: Fibra è pronto a riprendersi la scena.

Queste le date del tour:



7 luglio ROMA Circo Massimo

10 luglio BOLOGNA Sequoie Music Park

14 luglio COLLEGNO (TO) Flowers Festival

25 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival

26 luglio ESTE (PD) Este Music Festival

29 luglio MAJANO (UD) Festival Di Majano

10 agosto PESCARA Zoo Music Fest

21 agosto CATANIA Sotto Il Vulcano Fest

29 agosto CATTOLICA (RN) Arena Della Regina

30 settembre MILANO Unipol Forum