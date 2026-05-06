Fabrizio Grecchi porta i Beatles in tour tra Milano e Atene con il suo piano solo

Fabrizio Grecchi omaggia i Beatles con nuovi concerti tra Milano e Atene, presentando repertori classici e rari con improvvisazioni e coinvolgimento.

Fabrizio Grecchi, pianista e compositore milanese, torna protagonista sulla scena musicale con il suo esclusivo concerto "Beatles Piano Solo" dedicato ai Fab Four. L'artista si esibirà il 17 maggio a Milano, nella suggestiva cornice urbana di Via Benedetto Marcello, come ospite del festival Piano City Milano 2026, portando live il suo omaggio personale al genio dei Beatles.

Il tour prevede diverse tappe sia in Italia che all'estero: il 12 maggio al Museo Storico Nazionale di Atene nel contesto di Piano City Atene, il 13 maggio al Teatro Verdi di Milano per la rassegna Che Musica Milano, e il 29 maggio al Gogol & Company di Milano per la prima edizione del Festival Musa. Ogni appuntamento propone un viaggio musicale tra i brani iconici dei Beatles, arricchiti da improvvisazioni, aneddoti e un coinvolgimento attivo del pubblico anche sul palco.

Il repertorio dello spettacolo spazia da successi mondiali come "Michelle", "Yesterday", "Yellow Submarine" e "Come Together" fino a pezzi amati dai veri appassionati come "A Day in The Life" e "I Want You (She's So Heavy)". L'elemento distintivo resta la reinterpretazione: Grecchi modifica tempo e armonia, mantenendo però intatta la melodia originale, così da consentire agli spettatori di riconoscersi nelle canzoni e partecipare cantando.

"Questo concerto non è un semplice tributo ai Beatles - ma il mio personale ringraziamento alla band che mi ha avvicinato alla musica e al pianoforte. Beatles Piano Solo, più che un concerto, è un concetto. È il mio modo per dire grazie. E lo spettacolo lo faccio insieme al pubblico che viene coinvolto nelle canzoni creando un dialogo tra palco e platea" afferma Fabrizio Grecchi.

Il successo del progetto ha superato i confini nazionali: Beatles Piano Solo è stato applaudito in Europa e negli Stati Uniti, compresi festival rilevanti come il Warwick Summer Festival, club storici newyorkesi e il celebre Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week. Il concerto è stato protagonista in festival come Villa Arconati, Orme, Naturalmente Pianoforte, Caorle Piano Street e in ben 15 edizioni consecutive di Piano City Milano, raggiungendo oltre 40 mila spettatori.

Oltre all'instancabile attività concertistica, Grecchi è noto per la sua versatilità artistica: diplomato in pianoforte e specializzato in arrangiamento e composizione, ha lavorato su colonne sonore, musiche per il cinema e la pubblicità, progetti elettronici e collaborazioni internazionali. Le sue musiche sono state utilizzate per eventi mondiali e spot celebri, dalla Giornata dell'Acqua a Tokyo ai jingle di Masterchef, Pechino Express e Ford Fiesta.

Il pianista milanese dedica inoltre una parte significativa del suo impegno al sociale: insegna pianoforte a bambini e ragazzi con autismo e porta la musica nelle scuole periferiche in Kenya, raccogliendo fondi per i bambini della Agaza School di Malindi. A breve verrà pubblicata la sua canzone in swahili "Habari Rafiki Yangu" a sostegno di questa causa.

Le date milanesi e internazionali del Beatles Piano Solo si annunciano come eventi da non perdere per chi desidera vivere le melodie senza tempo del quartetto di Liverpool in una veste nuova e partecipata.