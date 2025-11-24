Fabrizio Moro entra nella Top10 FIMI con il nuovo album “Non ho paura di niente”

“Non ho paura di niente”, il nuovo album di Fabrizio Moro pubblicato da BMG, conquista la Top10 della classifica ufficiale FIMI/NIQ, posizionandosi al settimo posto, e raggiunge la Top5 tra i CD, vinili e musicassette più venduti, dove si classifica quarto. Un risultato importante che arriva a una settimana dall’uscita del disco e segna il ritorno sulle scene del cantautore romano dopo due anni e mezzo dal suo ultimo progetto discografico.

Il decimo album in studio della carriera di Moro è stato distribuito in tre versioni fisiche: CD, vinile e vinile deluxe green petrol, un’edizione limitata e numerata. Contiene nove brani inediti prodotti da Katoo, caratterizzati da testi profondi e contemporanei, in cui si intrecciano introspezione personale e sguardo collettivo.

Commentando il nuovo lavoro, Moro ha dichiarato: “‘Non ho paura di niente’ è un album in cui ho messo tanto cuore e tanto fegato, come sempre, ma rispetto ai dischi precedenti, questo è stato più ‘sofferto’: è nato in un momento in cui ho provato un disagio generale, ero deluso da tutto quello che stava accadendo intorno al sistema musicale italiano. Oggi viviamo tutto sempre di fretta. Si corre anche nel mondo musicale, si pubblicano brani e album a distanza di poco tempo. Sono cresciuto in un mondo differente e per me fare un album è un processo diverso, richiede tempo. Dietro a questo album c’è un importante e lungo lavoro di scrittura, di pensiero, di produzione e di tanto altro”.

La tracklist di “Non ho paura di niente” comprende i brani “Non ho paura di niente”, “Simone spaccia”, “Casa mia”, “Superficiali”, “In un mondo di stronzi”, “Comunque mi vedi”, “Sabato”, “Toglimi l’aria” e “Scatole”. L’edizione deluxe del vinile include una bonus track, “Prima di domani” con IL TRE. Il bundle esclusivo con musicassetta, shopper e poster è già andato sold-out sullo store ufficiale.

Parallelamente, Fabrizio Moro sta incontrando i fan nelle principali città italiane con il suo instore tour: Milano, Torino, Catania e Palermo le tappe previste tra novembre 2025 e i primi mesi successivi.

Guardando al futuro, il cantautore romano ha annunciato anche il suo nuovo tour “Non ho paura di niente Live 2026”, che prenderà il via il 2 maggio 2026 con un’anteprima al Palazzo dello Sport di Roma, per poi proseguire da ottobre nei principali club italiani. Tra le tappe in calendario: Padova, Senigallia, Milano, Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania. Durante i concerti Moro presenterà dal vivo i brani del nuovo album insieme ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale del tour.

Fabrizio Moro, classe 1975, è una delle voci più autentiche e incisive della scena italiana. Cantautore e regista, vanta dieci album in studio, tre EP, un album live e tre raccolte. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, vincendo tra le Nuove Proposte nel 2007 con “Pensa” e nel 2018 tra i Big con Ermal Meta grazie al brano “Non mi avete fatto niente”, con cui si è classificato quinto all’Eurovision Song Contest di Lisbona.

Parallelamente alla musica, ha intrapreso con successo anche la carriera di regista. Dopo aver firmato videoclip e due film, “Ghiaccio” (2022) e “Martedì e Venerdì” (2024), Moro continua a dimostrare la propria versatilità artistica. Nel 2025, infatti, ha pubblicato il singolo “Prima di domani” con IL TRE e celebrato i 25 anni di carriera con due eventi speciali al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano.

Con “Non ho paura di niente”, Fabrizio Moro conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare il presente con lucidità e passione, rimanendo fedele al suo linguaggio diretto e sincero, senza paura di mettersi in gioco.