Farming Simulator 25 si espande: arriva l’update #5 gratuito con nuovi macchinari e miglioramenti

Il celebre titolo agricolo Farming Simulator 25 continua ad arricchirsi grazie al rilascio dell’update #5 gratuito, che include la Patch 1.17. L’aggiornamento porta con sé un’ampia gamma di miglioramenti al gameplay e alle prestazioni, oltre all’introduzione di due nuovi macchinari che promettono di ampliare l’esperienza di gioco in modo significativo.

Tra le principali novità figurano il sollevatore telescopico Kramer e l’irroratrice Berthoud WIN’AIR. Quest’ultima è una macchina compatta progettata per lavorare in vigneti e frutteti, pensata per garantire elevata produttività e precisione nelle operazioni di irrorazione, elementi particolarmente apprezzati dagli appassionati di viticoltura virtuale.

L’aggiornamento non si limita a introdurre nuove attrezzature: la Patch 1.17 integra numerosi perfezionamenti tecnici e nuove opportunità per i modder, arricchendo le possibilità di personalizzazione. In particolare, vengono aggiunti nuovi pneumatici, attributi di configurazione e diverse correzioni che migliorano l’esperienza complessiva del gioco.

Un’attenzione speciale è stata riservata anche all’agricoltura di precisione. Il pacchetto gratuito “Precision Farming Pack” ottiene infatti ulteriori ottimizzazioni, tra cui modifiche alla visualizzazione del pH e al comportamento di riduzione, maggiore stabilità delle corsie di guida e miglioramenti dell’interfaccia utente. Questi interventi permettono ai giocatori di gestire con maggior accuratezza e realismo le attività agricole.

“L’update #5 gratuito per Farming Simulator 25 amplia ulteriormente il mondo agricolo virtuale, offrendo nuove soluzioni per produttività, realismo e libertà di gioco”. Il titolo continua a consolidare la propria posizione come una delle simulazioni agricole più complete e longeve sul mercato.

Farming Simulator 25 è attualmente disponibile per PC, Mac, PlayStation5 e Xbox Series X|S. I giocatori possono acquistare anche il Year 2 Season Pass, che include due pacchetti di contenuti e una grande espansione, permettendo un risparmio fino al 30% rispetto all’acquisto separato.

Con questo nuovo aggiornamento, GIANTS Software ribadisce il proprio impegno nel supportare costantemente la community, promettendo di continuare a rilasciare nuovi aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti attraverso il ModHub ufficiale. Farming Simulator 25 prosegue così la sua crescita, diventando sempre più una piattaforma di riferimento per chi desidera vivere l’esperienza agricola in modo autentico, tecnologico e sempre aggiornato.