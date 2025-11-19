FASE: disponibile da venerdì 21 novembre in radio e in digitale “EXTRATERRESTRI”

Disponibile da venerdì 21 novembre in radio e sulle piattaforme digitali, “Extraterrestri” è il nuovo singolo del cantautore torinese FASE. Il brano, descritto dall’artista come un vero e proprio esorcismo interiore, racconta con delicatezza e forza il momento in cui un amore finisce e diventa estraneo, quasi appartenente a un’altra dimensione emotiva.

L’anteprima live è fissata per giovedì 20 novembre alle ore 19.00 all’Ostello Bello – Milano Duomo, nell’ambito della Milano Music Week, occasione in cui FASE presenterà dal vivo la canzone davanti al pubblico.

“Extraterrestri” nasce da una visione intensa e si muove su confini sottili tra sospensione e concretezza, malinconia e luce. Il suono accompagna un racconto che affronta la distanza, la frattura e la disconnessione tra due mondi che un tempo si cercavano. Come afferma lo stesso artista, “È il mio esorcismo personale. Di silenzi che diventano urla. Di parole che si spezzano prima di uscire. L’ho scritta come si scrive una lettera che non spedirai mai. Parla di quando l’amore finisce ma l’anima resta a fissare la porta. Un ultimo contatto tra due mondi che non si riconoscono più.”

Il brano si colloca nel percorso artistico di FASE, nome d’arte di Valerio Urti, già frontman del progetto Fase39. Dal 2020 l’artista ha intrapreso una carriera solista che lo ha portato a esplorare nuove sfumature di sé e della propria scrittura. Dopo quattro singoli di successo, tra cui “Per come sei tu” – con oltre 250.000 stream in un solo mese – “Giuda”, “Nena” e “Veleno”, l’artista ha superato i 700.000 ascolti in streaming, consolidando una presenza significativa nella scena indie italiana.

FASE ha portato live il suo progetto in numerosi concerti, tra cui le esibizioni all’Hiroshima di Torino e all’Alcatraz di Milano, oltre alla partecipazione al Pride di Torino dal 2018 con un suo dj set. Negli ultimi anni il cantautore ha continuato il suo percorso musicale con brani che affrontano temi profondi e universali: “FIAMME”, pubblicata a marzo 2025, esplora la dipendenza come legame tossico, “BUONAVITA” (luglio 2025) è un inno generazionale e “STARE BENE STARE MALE” (settembre 2025) racconta la contraddizione emozionale di chi vive ogni sentimento con intensità assoluta.

Con “Extraterrestri”, FASE prosegue con coerenza la sua ricerca artistica fondata sull’introspezione e sulla sincerità. Il brano è un invito a guardare dentro se stessi, a riconoscere le proprie fragilità e a trasformarle in forza creativa. Ancora una volta, il cantautore torinese dimostra di saper tradurre in musica le sfumature più intime dell’esperienza umana, costruendo un ponte emotivo tra chi scrive e chi ascolta.

Un ritorno intenso e autentico che segna un nuovo capitolo nella carriera di un artista capace di far convivere dolore e speranza in un’unica vibrazione sonora.