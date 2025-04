Fasma lancia il nuovo singolo “Vacci Piano!” e infiamma il “Bisco Tour”

Il panorama musicale italiano si arricchisce con l’uscita di “Vacci Piano!”, il nuovo attesissimo singolo di Fasma, disponibile da venerdì 18 aprile su tutte le piattaforme digitali per Sony Music Italy. L’artista romano torna sulla scena dopo il successo virale di “Mille notti”, un brano che ha conquistato il pubblico e le classifiche.

“Vacci Piano!” si presenta come una profonda metafora: l’immagine di un ghiacciaio che si scioglie grazie a un abbraccio potente. Questa suggestiva rappresentazione rafforza l’idea che anche nei contesti più freddi e distanti, dove le emozioni appaiono sopite o imprigionate, un gesto semplice e umano come un abbraccio può innescare una trasformazione interiore significativa e liberatoria.

L’uscita di questo nuovo pezzo giunge in concomitanza con l’annuncio del “Bisco Tour”, una serie di imperdibili appuntamenti totalmente gratuiti che Fasma ha voluto dedicare ai suoi fan come segno tangibile del suo amore puro e disinteressato per la musica. Il tour ha avuto un esordio esplosivo martedì 15 aprile al NAOS di Roma, registrando un entusiasmante sold out. La magia della musica di Fasma continuerà a risuonare giovedì 24 aprile all’Apollo di Milano e si concluderà venerdì 2 maggio al Nevermind Music Club di Bari.

Con “Vacci Piano!”, Fasma conferma la sua cifra stilistica unica, dimostrando ancora una volta di essere un artista contemporaneo e autentico. La sua capacità di mescolare con maestria generi musicali diversi, unita a una profonda introspezione e alla sincerità disarmante dei suoi testi, lo consacra come una voce significativa nel panorama musicale attuale. I fan e gli appassionati di musica non possono che attendere con trepidazione l’uscita di questo nuovo singolo e le prossime tappe del suo coinvolgente tour.