FATBOY SLIM: ad aprile ai Magazzini Generali

Venerdì 4 aprile 2025 salirà sul palco dei Magazzini Generali in via Pietrasanta 16, a Milano, il leggendario dj e produttore inglese FATBOY SLIM. Opening act invece sarà il DJ KHARFI.

DJ, produttore e beatmaker tra i più influenti degli ultimi vent’anni, conosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi esponenti del big beat, FATBOY SLIM è un’icona della musica elettronica internazionale. Pseudonimo di Quentin Leo Cook, nasce in Inghilterra nel 1963 e negli anni novanta fu uno dei primi a sperimentare con il “big beat”, un genere che racchiude hip hop, break beat, rock e R&B. Inizia a fare il DJ quando si trasferisce a Brighton per poi suonare nei vari club inglesi riscuotendo un incredibile successo e diventando famoso in tutto il mondo. La caratteristica principale di FATBOY SLIM è la sua capacità di sperimentare con suoni e stili diversi, incorporando campionamenti e loop da una vasta gamma di generi musicali, mettendo insieme la musica dance con influenze pop, rock e funk, creando un’esperienza sonora unica e coinvolgente. Con il suo stile originale e la sua dedizione alla musica, il DJ ha contribuito a plasmare il panorama dell’elettronica contemporanea, ispirando una nuova generazione di creatori di musica dance.

Opening act invece sarà il DJ e producer italiano KHARFI, con oltre 15 milioni di ascoltatori su Spotify e caratterizzato da un sound che spazia dalla musica house, al bass fino all’EDM, in un vortice di suoni diversi capace di far ballare tutto il pubblico.

Un evento irripetibile e pieno di energia con il dj-set di FATBOY SLIM che arriverà nello storico locale milanese venerdì 4 aprile 2025 per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.