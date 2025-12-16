Connect with us

FEDEZ & MASINI insieme al 76° Festival di Sanremo con il brano “MALE NECESSARIO”

Fedez e Marco Masini tornano sul palco dell’Ariston per il 76° Festival di Sanremo con il brano “Male Necessario”, pubblicato da Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di Bella Stronza conquistò il terzo posto nella serata dei duetti, l’inedita coppia musicale torna a sorprendere il pubblico con un nuovo progetto che promette di unire ancora una volta due generazioni e due visioni artistiche differenti.

L’incontro tra Fedez e Masini si era già rivelato una formula vincente, capace di accendere l’interesse degli appassionati grazie a una reinterpretazione personale e contemporanea di un brano diventato ormai iconico. Questa volta, con “Male Necessario”, i due artisti portano sul palco di Sanremo un messaggio e un sound che riflette la loro evoluzione artistica, la maturità e una sensibilità condivisa per i temi della vita e delle relazioni.

Fedez, con 98 dischi di platino e una presenza trasversale nel mondo della musica e della comunicazione, si conferma una delle figure più influenti dello scenario italiano. Dopo essere stato il più giovane cantante italiano a esibirsi a San Siro nel 2018, l’artista milanese ha collezionato negli anni successi radiofonici come Bimbi per strada, Bella Storia, Mille e La Dolce Vita, oltre all’album Disumano.
Nel 2021 è approdato per la prima volta a Sanremo in coppia con Francesca Michielin conquistando il secondo posto con Chiamami per nome. Da allora, ha alternato musica, intrattenimento e impegno sociale, fino al progetto “Pulp Podcast” con Mr. Marra, un viaggio tra cultura pop, politica e misteri. Nel 2025 è tornato al Festival con Battito, centrando il quarto posto, e si è confermato protagonista della serata cover proprio insieme a Masini. L’estate successiva ha firmato con Clara il successo di Scelte Stupide, prima di celebrare a settembre i dieci anni dal suo primo live al Forum di Assago. A ottobre ha pubblicato il libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra edito da Mondadori, e i brani Temet Nosce e Telepaticamente.

Marco Masini, voce e penna tra le più riconoscibili della musica italiana, festeggia 35 anni di carriera e di successi iniziati proprio a Sanremo nel 1990 con la vittoria nella sezione Novità grazie a Disperato. Da allora, l’artista fiorentino ha collezionato traguardi importanti con brani come Ci vorrebbe il mare, Perché lo fai, T’innamorerai, L’uomo volante – vincitore di Sanremo 2004 – e naturalmente Bella Stronza, tornata protagonista in chiave rinnovata durante la scorsa edizione del Festival.
Nel tour 2025 “Ci vorrebbe ancora il mare”, Masini ha celebrato le sue tre decadi di musica e le ricorrenze legate ai suoi album storici, portando sul palco anche i brani dell’ultimo progetto 10 Amori, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, disponibile su vinile, CD e piattaforme digitali.

“Male Necessario” rappresenta così la naturale prosecuzione di un sodalizio artistico nato casualmente e ora consolidato da una sintonia umana e professionale sempre più evidente. Una collaborazione che unisce l’energia contemporanea di Fedez alla profondità interpretativa di Masini, offrendo al pubblico un dialogo musicale tra due mondi apparentemente distanti ma accomunati dalla stessa esigenza di autenticità.

Con la loro partecipazione al 76° Festival di Sanremo, Fedez e Masini si preparano a conquistare nuovamente l’Ariston con una canzone che promette di essere uno dei momenti più attesi della kermesse, simbolo di un incontro fra tradizione e modernità che riflette lo spirito stesso della musica italiana contemporanea.

