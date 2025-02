“Filling the Music” al Festival di Sanremo 2025 con un medley di successi

Nel cuore della 75ª edizione del Festival di Sanremo, la città ligure si prepara a essere invasa da melodie e energia grazie al coro di bambini e ragazzi “Filling the Music”. Con oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 250.000 iscritti al loro canale, questo gruppo di giovani talenti sarà il protagonista di esibizioni sorprendenti che coinvolgeranno il pubblico nelle strade del centro.

“Sarà un viaggio di un’ora nel cuore della musica pop italiana – racconta la direttrice artistica Tamara Brenni – Un racconto emozionante dell’evoluzione, non solo della musica, ma anche della società.”

Il progetto, nato nel 2016, mira a valorizzare giovani cantanti attraverso la dimensione del coro, eseguendo cover di grandi successi della musica italiana e internazionale. Le esibizioni del gruppo non si limiteranno all’ambito musicale, ma aggiungeranno una forte connotazione intergenerazionale e sociale.

Durante le esibizioni a sorpresa per le vie del centro, Filling the Music interpreterà un medley delle 75 canzoni vincitrici del Festival di Sanremo dal 1951 a oggi. Un’opportunità unica per rivivere i grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana, cantati con passione e talento da giovani promesse della musica.

Filling the Music non è soltanto musica, ma spirito di gruppo e condivisione. La capacità di emozionare attraverso la voce e il movimento unendo l’energia di un repertorio pop moderno a gesti coreografati è ciò che distingue questi 20 ragazzi, che hanno già catturato l’attenzione di artisti di fama internazionale come Mahmood, Ligabue, e tanti altri.

Prepariamoci dunque ad immergerci in un’ora di pura musica e emozioni con il coro di bambini e ragazzi “Filling the Music”, che promette di regalare al Festival di Sanremo 2025 un momento magico e indimenticabile.