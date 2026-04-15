Film Club: la nuova miniserie BBC sulla giovinezza e l'amore dal 17 aprile su RaiPlay

Dal 17 aprile sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay Film Club, la miniserie BBC prodotta da Gaumont UK che racconta la nascita di una storia d'amore tra giovani adulti appassionati di cinema. Scritta e interpretata da Aimee Lou Wood, già nota per Sex Education e The White Lotus, insieme a Ralph Davis, la serie si compone di sei episodi da trenta minuti ciascuno e combina toni comedy e drammatici per esplorare con intelligenza il limbo dei vent'anni.



Il cast di Film Club è di prim'ordine: oltre a Wood e Davis, spiccano Nabhaan Rizwan (Kaos), Suranne Jones (Vigil), Liv Hill (Three Girls), Adam Long (Happy Valley) e Owen Cooper, il più giovane vincitore di un Emmy per Adolescence. La trama si concentra su Evie, che dopo un periodo difficile vede la sua routine stravolta da un annuncio di Noa, amico storico e compagno di cineforum: sta per trasferirsi per lavoro e forse i due dovranno finalmente affrontare sentimenti finora solo accennati.



Durante il lockdown avevamo bisogno di uno sfogo creativo e abbiamo iniziato a riflettere su come film e televisione aiutassero le persone ad affrontare quel periodo. Come attori e autori, entrambi hanno sempre significato moltissimo per noi e alcuni film e serie mi hanno aiutata a superare momenti davvero difficili, ha raccontato Aimee Lou Wood sulla genesi della serie. L'ispirazione per Film Club deriva da una citazione di un libro di Matt Haig: quando perdi il senso, hai bisogno di un senso.



Ralph Davis, co-autore della sceneggiatura e interprete del personaggio Dominic, aggiunge che durante la scrittura abbiamo sentito il bisogno di evidenziare le diverse forme di amore, incluso quello per un amico, oltre all'amore platonico e romantico. Anche l'idea di crescere era molto importante per noi, soprattutto crescere nei vent'anni, dato che oggi la giovinezza dura più a lungo per vari motivi. Una frase che tornava spesso mentre sviluppavamo Film Club era seconda adolescenza. Durante il lockdown, quando scrivevamo la serie, ero a metà dei vent'anni e mi sentivo ancora un adolescente.



Film Club offre uno sguardo brillante e intimo sulle dinamiche familiari e le difficoltà tipiche della transizione verso l'età adulta. Evie vive con la madre single Suz, la sorella Izzie e il fidanzato Josh: un microcosmo caotico e affettuoso che fa da sfondo alle scelte e ai dubbi della protagonista. La serie è diretta da Catherine Morshead, con Anna Jordan che si unisce alla scrittura del quarto episodio, mentre la musica è firmata da Nathan Klein.



Film Club è una dramedy fresca ed emozionante che indaga l'amore in tutte le sue sfumature, parlando al cuore di una generazione che si riconosce nelle difficoltà di crescere e trovare il proprio posto, senza mai perdere la passione per il cinema.