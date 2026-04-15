Fiorello irrompe a La Pennicanza: satira tra Meloni, Trump e nuovi format TV

Fiorello torna con La Pennicanza su Rai Radio2: ironia pungente su attualità, Meloni, e uno show ricco di nuovi format TV e parodie che coinvolgono anche Trump.

La nuova puntata de La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio, irrompe con la sua satira sull'attualità internazionale. L'appuntamento, in onda su Rai Radio2 alle 13:45, si apre con Fiorello che commenta ironicamente le recenti tensioni politiche: "Il momento è complicato. Quando ci sono dei folli basta una frase un po' così… E l'ha detta alla Meloni! Tutti i titoli di giornale sono su questo!". Fiorello riflette sull'attacco di Trump al Papa e sulla risposta del governo: "Giustamente la Meloni ha preso le distanze dall'attacco al Papa. Il governo si è compattato, la Schlein ha fatto i complimenti alla Meloni, ci voleva!". Lo showman legge poi alcune delle dichiarazioni surreali attribuite al tycoon, tra cui "Di notte Leone, di giorno Meloni", "Metterò i dazi all'8x1000" e "Invaderemo Atreju".

L'ironia prosegue con Fiorello e Biggio che indossano cappellini con l'acronimo 'F.I.G.A.' e scherzano su possibili testimonial: "Un testimonial? Potrebbe essere Andrea Pucci! Lo salutiamo con affetto, abbiamo deposto le armi… ho esagerato. La comicità è soggettiva, Pucci riempie i teatri, è un gran comico".

La puntata si arricchisce con la nuova rubrica 'Programmi TV': Fiorello propone un palinsesto surreale e rivisitato. Su Rai2 va in onda 'Stasera Tutto è possibile', un reality del ripescaggio dell'Italia ai mondiali; su Rai3 'Chi l'ha visto?', un documentario sul micropene di Biggio; su La5 'Tutte le strade portano a Roma', una monografia sull'inventore di Google Maps; su Italia1 'Le Iene', la vera storia del PD; su La7 "La giusta distanza", la vera storia di Rocco Siffredi; su Rai1 'Sister Act', una svitata in abito da suora.

C'è spazio anche per un augurio speciale a Nino Frassica, chiamato a salire sul palco dei David di Donatello: "Vorrei fargli un in bocca al lupo, sarà sul palco dei David di Donatello. Penso che sarà il compito più arduo della sua carriera: il pubblico dei David non ride mai…".

Si chiude così un'altra giornata di comicità pungente e attualità rivisitata a La Pennicanza, con Fiorello e Biggio che confermano il loro stile unico e vivace nel panorama radiofonico nazionale.