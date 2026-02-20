Connect with us

Foo Fighters, nuovo album “Your Favorite Toy” in uscita il 24 aprile

L’attesa è finita: i Foo Fighters tornano con un nuovo progetto discografico. Il 24 aprile 2026 uscirà “Your Favorite Toy”, il dodicesimo album della leggendaria band americana, pubblicato da Roswell Records/RCA Records e già disponibile in pre-order. A fare da apripista al disco è l’omonimo singolo, “Your Favorite Toy”, uscito oggi e in rotazione radiofonica dal 20 febbraio.

Il nuovo brano cattura l’essenza più riconoscibile dei Foo Fighters: chitarre energiche, ritmo incalzante e una vocalità di Dave Grohl ancora più graffiante e provocatoria. Il leader della band ha raccontato che proprio questa canzone ha rappresentato un momento decisivo nel processo di creazione del disco: «“Your Favorite Toy” è stata davvero la chiave per definire il suono del nuovo album. È nata quasi per caso, dopo oltre un anno passato a sperimentare con sonorità diverse, e il giorno in cui ha preso forma ho capito che dovevamo seguire quella direzione. È stata la scintilla che ha dato vita all’insieme di canzoni che abbiamo registrato per questo disco. Ha un’energia nuova».

Interamente registrato in casa, “Your Favorite Toy” è il frutto della collaborazione tra i Foo Fighters e Oliver Roman, che ha curato anche l’ingegneria del suono. Il mixaggio è stato affidato a Mark “Spike” Stent, nome di spicco dell’industria musicale internazionale.

Il nuovo album comprende dieci brani originali che promettono di esplorare le molteplici sfumature del suono della band. La tracklist è composta da: Caught In The Echo, Of All People, Window, Your Favorite Toy, If You Only Knew, Spit Shine, Unconditional, Child Actor, Amen, Caveman e Asking For A Friend.

L’uscita del disco segna anche l’inizio del “Take Cover World Tour”, una tournée mondiale che partirà il 10 giugno 2026 dall’Unity Arena di Oslo, dopo le partecipazioni della band ai festival americani Welcome to Rockville e Bottlerock.

Il tour farà tappa in Italia per un unico, imperdibile appuntamento: i Foo Fighters saranno protagonisti domenica 5 luglio 2026 agli I-Days Milano Coca-Cola, presso l’Ippodromo SNAI La Maura. Sul palco, ad aprire il concerto, ci saranno gli IDLES e i FAT DOG, due nomi già molto apprezzati dalla critica e dal pubblico per la loro energia live.

Con “Your Favorite Toy”, Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin tornano a riaffermare la propria identità musicale, con un lavoro che promette di fondere potenza, introspezione e freschezza. Il nuovo album dei Foo Fighters si presenta come una dichiarazione di intenti: un suono rinnovato, ma fedele alla grinta e alla passione che da sempre animano la band.

