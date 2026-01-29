Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Published

Foot Locker presenta in esclusiva la nuova Nike Air Max Tn Manchester, l’ultima sneaker di una collezione dedicata alle città più iconiche d’Europa. Questo modello inaugura un nuovo capitolo del percorso creativo di Foot Locker e Nike, unendo design e identità culturale in un tributo alla vibrante energia della metropoli britannica.

La Nike Air Max Tn Manchester si distingue per il suo aspetto audace e autentico. La colorazione nera con dettagli beige chiaro, gesso e marrone riflette la forza e la profondità dell’identità urbana di Manchester. Il simbolo della celebre ape, emblema della città, è reinterpretato su tomaia, suola e tallone attraverso un pattern a nido d’ape che omaggia la resilienza, l’unità e lo spirito di comunità dei suoi abitanti. All’interno della linguetta compare un ricamo nascosto dell’insetto, dettaglio pensato per chi riconosce e vive l’essenza di Manchester.

Anche il prefisso 0161, divenuto un vero manifesto culturale per i cittadini, è protagonista sull’etichetta della scarpa, sottolineando il legame viscerale con la città. A incarnare questo spirito nella campagna è Phil Foden, atleta Nike e stella del calcio mondiale, simbolo di Manchester dentro e fuori dal campo.

“Manchester è una delle città più influenti e culturalmente rilevanti del Regno Unito e siamo orgogliosi di dedicarle la Nike Air Max Tn Manchester come ultima aggiunta alla nostra serie esclusiva Tn. Il design celebra tutto ciò che rende questa città unica, dalla sua storia alla sua gente, riflettendo i valori di autenticità e comunità che definiscono il nostro brand.” ha dichiarato Slavka Jancikova, VP Marketing EMEA di Foot Locker.

Per festeggiare il lancio, il 4 febbraio si terrà un evento esclusivo al listening bar Renae di Manchester, dove Nike e Foot Locker coinvolgeranno alcuni dei protagonisti più influenti della scena locale. Parallelamente, prende vita la Air Max Tn Experience, ospitata presso lo store Foot Locker di Manchester Arndale. I primi 50 membri del programma FLX avranno l’opportunità di acquistare il nuovo modello in anteprima all’interno del punto vendita.

A partire dal 5 febbraio 2026, la Nike Air Max Tn Manchester sarà disponibile per tutti i clienti nei negozi Foot Locker europei e online, con un prezzo di €199,99 per adulti e €144,99 per bambini.

Con questo debutto, Foot Locker conferma il proprio ruolo centrale nel promuovere la sneaker culture internazionale, unendo stile, identità e innovazione in una scarpa che racconta una delle città più carismatiche del Regno Unito.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche

Motori

Omoda 5 conquista il mercato globale e spinge le vendite OMODA & JAECOO in Italia

Motori

BYD sceglie Gioia Tauro come nuovo hub logistico per il Centro-Sud Italia

Spettacolo

Low-Red torna con “MARIO III”: un viaggio nel ghiaccio dell’identità

Motori

Alfa Romeo accompagna gli appassionati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un’esperienza esclusiva

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Io Canto 2”: nuovo album, duetto con Achille Lauro e tour mondiale

Motori

Club Storico Peugeot Citroën Italia: l’heritage che unisce passato e nuove generazioni
Renato Zero, "L’Orazero in Tour"

Spettacolo

Renato Zero conquista Firenze con “L’OraZero in Tour”: quattro serate al Nelson Mandela Forum

Motori

Hyundai i20 MY26: la compatta che rinnova il concetto di mobilità urbana

Spettacolo

LORENZZA: fuori ora ovunque il suo nuovo singolo “ONLY”

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Giochi

John Carpenter’s Toxic Commando: azione co-op e zombie all’assalto nel nuovo trailer di gameplay

Motori

Milano e Cortina si accendono con i colori dei Giochi: l’Italia di Stellantis protagonista verso il 2026

Società

“Dritto e Rovescio” torna domani sera: sicurezza, Olimpiadi e una storia di dolore
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

Intimissimi celebra San Valentino 2026 con una nuova idea di seduzione: più libera, luminosa e personale

Per San Valentino 2026, Intimissimi firma una collezione che va oltre il concetto tradizionale di lingerie e racconta l’amore attraverso una seduzione contemporanea, intima...

3 giorni ago

Moda

TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Gelo improvviso, vento pungente e temperature ballerine. L’inverno, per chi si muove ogni giorno in scooter o in moto, è una sfida che non...

29 Gennaio 2026

Moda

Walter Van Beirendonck ed Eastpak tornano protagonisti alla Paris Fashion Week 2026

Walter Van Beirendonck ed Eastpak tornano protagonisti alla Paris Fashion Week 2026 con una collaborazione che unisce avanguardia, design e cultura urbana. Il celebre...

26 Gennaio 2026

Moda

Tinder x EGONLAB alla Paris Fashion Week: una capsule manifesto sull’amore come atto di resistenza

Durante la Paris Fashion Week Men’s Fall Winter 26/27, Tinder e il brand parigino EGONLAB hanno presentato un progetto che supera i confini della...

22 Gennaio 2026