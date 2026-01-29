Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Foot Locker presenta in esclusiva la nuova Nike Air Max Tn Manchester, l’ultima sneaker di una collezione dedicata alle città più iconiche d’Europa. Questo modello inaugura un nuovo capitolo del percorso creativo di Foot Locker e Nike, unendo design e identità culturale in un tributo alla vibrante energia della metropoli britannica.

La Nike Air Max Tn Manchester si distingue per il suo aspetto audace e autentico. La colorazione nera con dettagli beige chiaro, gesso e marrone riflette la forza e la profondità dell’identità urbana di Manchester. Il simbolo della celebre ape, emblema della città, è reinterpretato su tomaia, suola e tallone attraverso un pattern a nido d’ape che omaggia la resilienza, l’unità e lo spirito di comunità dei suoi abitanti. All’interno della linguetta compare un ricamo nascosto dell’insetto, dettaglio pensato per chi riconosce e vive l’essenza di Manchester.

Anche il prefisso 0161, divenuto un vero manifesto culturale per i cittadini, è protagonista sull’etichetta della scarpa, sottolineando il legame viscerale con la città. A incarnare questo spirito nella campagna è Phil Foden, atleta Nike e stella del calcio mondiale, simbolo di Manchester dentro e fuori dal campo.

“Manchester è una delle città più influenti e culturalmente rilevanti del Regno Unito e siamo orgogliosi di dedicarle la Nike Air Max Tn Manchester come ultima aggiunta alla nostra serie esclusiva Tn. Il design celebra tutto ciò che rende questa città unica, dalla sua storia alla sua gente, riflettendo i valori di autenticità e comunità che definiscono il nostro brand.” ha dichiarato Slavka Jancikova, VP Marketing EMEA di Foot Locker.

Per festeggiare il lancio, il 4 febbraio si terrà un evento esclusivo al listening bar Renae di Manchester, dove Nike e Foot Locker coinvolgeranno alcuni dei protagonisti più influenti della scena locale. Parallelamente, prende vita la Air Max Tn Experience, ospitata presso lo store Foot Locker di Manchester Arndale. I primi 50 membri del programma FLX avranno l’opportunità di acquistare il nuovo modello in anteprima all’interno del punto vendita.

A partire dal 5 febbraio 2026, la Nike Air Max Tn Manchester sarà disponibile per tutti i clienti nei negozi Foot Locker europei e online, con un prezzo di €199,99 per adulti e €144,99 per bambini.

Con questo debutto, Foot Locker conferma il proprio ruolo centrale nel promuovere la sneaker culture internazionale, unendo stile, identità e innovazione in una scarpa che racconta una delle città più carismatiche del Regno Unito.