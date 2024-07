Ford Pro e AC Monza insieme per la stagione 2024-25

Ford Pro e AC Monza hanno annunciato una partnership per la stagione calcistica 2024-25, con Ford Pro che sarà presente come sleeve sponsor sulle divise della squadra. Questa collaborazione promette di essere un binomio vincente, capace di portare vantaggi sia dentro che fuori dal campo.

La presenza del marchio Ford Pro sulle maglie dell’AC Monza rappresenta una prestigiosa opportunità di visibilità per il leader nei veicoli commerciali. Ma la collaborazione va ben oltre il branding. Ford Pro metterà infatti a disposizione del club una flotta di veicoli commerciali di nuova generazione. Questi veicoli, progettati per garantire massima efficienza, connettività e produttività, offriranno un supporto concreto alla squadra, aiutandola a gestire le sfide logistiche più impegnative della stagione.

Grazie a questa partnership, l’AC Monza potrà contare su veicoli che non solo riducono i tempi di inattività e ottimizzano i costi operativi, ma che sono anche dotati delle più moderne tecnologie di connettività.

“Siamo davvero felici di affiancare AC Monza in questa nuova avventura“, ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia. “Per noi fare squadra con il Monza rappresenta una grande opportunità, perché ci permette di essere ancora più vicini a un territorio che incarna perfettamente i valori di Ford Pro: dedizione e passione per il proprio lavoro, e la voglia di fare sempre più e sempre meglio. Per questo supportare il club non solo come Sleeve Sponsor, ma anche come partner strategico, mettendo a disposizione la nostra gamma di veicoli commerciali Ford Pro, ci riempie ancora più di orgoglio.”

Adriano Galliani, Amministratore Delegato di AC Monza, ha commentato: “È un grande onore portare sulla manica delle nostre divise da gioco un marchio conosciuto a livello mondiale come Ford Pro. Questa sponsorizzazione arricchisce il prestigio internazionale di AC Monza. Con Ford Pro condividiamo l’ambizione ma anche l’attenzione al territorio e non mancheranno le iniziative rivolte ai tanti tifosi della Brianza. Da parte nostra, faremo il massimo per ripagare la fiducia, sia dentro che fuori dal campo”.