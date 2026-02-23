Formula Legends: il ritorno alla gloria delle corse, in arrivo l’edizione fisica a giugno

Microids ha annunciato ufficialmente l’uscita dell’edizione fisica di Formula Legends, sviluppato dallo studio italiano 3DClouds. Il titolo, dedicato agli appassionati di motori e velocità, vuole celebrare l’epoca d’oro delle competizioni automobilistiche, offrendo un’esperienza di guida accessibile ma ricca di fascino, tra nostalgia e modernità.

Disponibile dal 4 giugno 2026 su PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch, Formula Legends – Legacy Edition sarà una versione pensata per collezionisti e fan del genere. L’edizione includerà il gioco completo, otto DLC, quattro litografie e un poster esclusivo, rendendo omaggio a un’epoca in cui la velocità e lo stile erano sinonimo di leggenda.

Il titolo offre tre modalità principali di gioco – Storia, Time Attack e Multiplayer online – per garantire un’esperienza completa e adatta a diversi tipi di giocatori. Con uno stile artistico unico e una forte componente di immersione, Formula Legends accompagna il giocatore in un viaggio attraverso decenni di evoluzione delle corse.

A partire dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri, il gioco presenta 16 auto ispirate a modelli reali e 14 circuiti basati su luoghi storici, ognuno ripensato per mostrare l’evoluzione delle piste nel tempo. Ogni periodo storico è popolato da piloti immaginari ispirati a icone reali, ciascuno caratterizzato da abilità uniche: maestri delle gomme, specialisti della pioggia o strateghi dei pit stop.

Un aspetto centrale di Formula Legends è la possibilità di scegliere tra diversi stili di guida: arcade, per chi cerca il divertimento immediato, o realistico, per chi desidera un’esperienza più tecnica e impegnativa. In entrambi i casi, il gioco richiede sangue freddo e precisione, con l’obiettivo di padroneggiare ogni dettaglio del circuito.

Tra le caratteristiche principali, spiccano alcune novità che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente:

“Dai moli soleggiati agli altopiani mozzafiato, questi tracciati fondono nostalgia e novità. Asfalto bagnato dalla pioggia, pit stop strategici e cambiamenti epocali richiedono molto più della semplice velocità.”

Il sistema di gara invita ad affinare abilità fondamentali come la gestione della batteria e lo slipstreaming, mentre la modalità “Crea e Competi” permette di sviluppare tornei e campionati personalizzati, confrontandosi con giocatori di tutto il mondo nelle classifiche online.

In attesa dell’uscita, Formula Legends – Legacy Edition si presenta come un tributo elegante e dinamico alla storia delle corse automobilistiche, capace di unire passato e presente in un’unica, appassionante esperienza di guida. Con i suoi contenuti esclusivi e una visione artistica curata nei dettagli, il titolo promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti del motorsport virtuale.

L’appuntamento con la velocità è fissato per il 4 giugno 2026, quando i giocatori potranno riscoprire il piacere di guidare “attraverso il tempo” con Formula Legends.