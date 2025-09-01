Francesca Michielin: fuori da oggi “QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Version”

Francesca Michielin è al centro della scena musicale italiana ancora una volta con il suo ultimo brano “QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Version”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Questa nuova versione della canzone diventa il tema musicale del cortometraggio (Im)perfetta, presentato come Evento Speciale all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e visibile su RaiPlay.

“QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Version” è il frutto di un riarrangiamento e produzione cinematografica di Francesca stessa, permettendo alla sua interpretazione di aggiungere una profondità emotiva al cortometraggio prodotto da One More Pictures con Rai Cinema. Nel cuore della ballad, Francesca narra dell’importanza della pazienza e di come ogni consapevolezza giunga al momento giusto. Questo messaggio si intreccia con la storia della protagonista Elena, una diciannovenne che riesce a riscoprirsi e a riconnettersi con se stessa dopo un incidente sui social. Il brano, con la sua melodia emozionale, contribuisce significativamente al messaggio di riflessione su un futuro che è sempre più digitale, ma che non deve perdere il suo lato umano.

Ma non finiscono qui le novità per Francesca Michielin. Il 4 ottobre, la cantante segnerà il suo debutto nell’iconica Arena di Verona, con lo spettacolo michielin30 – tutto in una notte. Un evento che promette di essere un vero e proprio diario live, in cui Francesca, con il supporto di artisti come Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Carl Brave, Coma Cose, Dardust, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, e molti altri, ripercorrerà i momenti più significativi dei suoi primi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti sul palcoscenico.