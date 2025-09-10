FRANCESCO DE GREGORI: da domani al cinema il film “NEVERGREEN” di Stefano Pistolini

Inizia una settimana ricca di emozioni e celebrazioni per i fan di Francesco De Gregori. A partire da domani, 11 settembre, sarà possibile vedere al cinema il film “FRANCESCO DE GREGORI. NEVERGREEN” diretto da Stefano Pistolini. Questo evento speciale, organizzato da Nexo Studios, sarà visibile nelle sale fino al 17 settembre. Il film, presentato in anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, offre uno sguardo intimo sulla residenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano nel novembre 2024. In questo contesto, De Gregori ha eseguito una selezione di canzoni meno conosciute, le sue “nevergreen”, mostrando un lato meno noto del suo vasto repertorio.

Domenica 14 settembre, al The Space Cinema Moderno di Roma, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare Francesco De Gregori e il regista Stefano Pistolini, presenti in sala per salutare gli spettatori prima della proiezione.

Parallelamente, il 19 settembre, Francesco De Gregori festeggia il 50° anniversario del suo iconico album “RIMMEL” con una riedizione speciale. Uscito originariamente nel 1975, l’album tornerà disponibile in vari formati, tra cui LP 180gr Clear e Black, CD, CD + 45 giri e persino musicassetta. Questa nuova edizione è un tributo a un’opera che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e “Rimmel”.

Inoltre, Francesco De Gregori è attualmente in tournée con “RIMMEL 2025”, esibendosi in location iconiche all’aperto come la Reggia di Caserta il 15 settembre e l’Arena di Verona il 24 settembre. Da ottobre, il tour si sposterà nei teatri, palasport e club di tutta Italia, offrendo ai fan la possibilità di vivere la magia della musica di De Gregori in contesti diversi.

La band che accompagna il cantautore è composta da artisti di spicco, tra cui Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello al pianoforte e Primiano Di Biase all’hammond e tastiere. Ogni data offre una scaletta unica, mescolando i brani di “Rimmel” con altri successi di De Gregori.