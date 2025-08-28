FRANCESCO DE GREGORI: il 19 settembre esce la riedizione di “RIMMEL”

Il leggendario cantautore Francesco De Gregori celebra il 50° anniversario del suo album iconico “Rimmel” con una speciale riedizione e un tour che attraversa tutta l’Italia. L’album, una pietra miliare nella storia della musica italiana, verrà ripubblicato il 19 settembre 2025 con una nuova veste sonora. La riedizione promette di esaltare ogni sfumatura del disco originale del 1975, con brani intramontabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”.

Saranno disponibili diverse versioni del disco: LP 180gr in vinile trasparente e nero, CD, e una combinazione di CD + 45 giri, oltre a un’edizione in musicassetta. Per la prima volta, i testi dei brani saranno inclusi nella versione LP, offrendo un’opportunità unica per approfondire questo classico della musica italiana. I fan possono già pre-ordinare la riedizione.

Oltre alla musica, anche il grande schermo rende omaggio a De Gregori. Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, verrà presentato il film concerto di Stefano Pistolini, “Francesco De Gregori. Nevergreen”, in anteprima fuori concorso il 5 settembre. Il film sarà poi un evento speciale nei cinema italiani dall’11 al 17 settembre. “Francesco De Gregori. Nevergreen” racconta la residenza del novembre 2024 al Teatro Out Off di Milano: venti concerti nel corso di un mese durante i quali il cantautore ha proposto ogni sera, a un pubblico di sole 200 persone, una scaletta selezionata tra una settantina di canzoni che considera le meno conosciute della sua produzione – o addirittura le “perfette sconosciute”, le nevergreen, mai insignite del titolo di “evergreen”*.

Nel frattempo, Francesco De Gregori è attualmente impegnato nel tour estivo “RIMMEL 2025”. Le prossime date includono spettacoli in location suggestive come il Teatro al Castello di Roccella Jonica e il Teatro Antico di Taormina. Il tour proseguirà successivamente nei teatri, nei palasport e nei club in tutta Italia da ottobre 2025 a febbraio 2026. Questo offre al pubblico l’opportunità di vivere le emozioni dell’album e dell’ampio repertorio del cantautore in contesti diversi, passando dalla magia dei teatri alla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club.

Un cast di talentuosi musicisti accompagna De Gregori, arricchendo i concerti con sonorità coinvolgenti e ogni spettacolo promette un’esperienza indimenticabile. Le prevendite per gli spettacoli sono già disponibili.