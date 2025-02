FRANCESCO RENGA: da giugno live sui palchi di tutta Italia con “ANGELO-VENTI”

Francesco Renga festeggia un importante anniversario quest’anno. La sua iconica canzone “Angelo” compie 20 anni nel 2025, e per commemorare questo traguardo, l’artista sarà in tour con “Angelo-Venti”, un tour speciale che partirà il 21 giugno da Vicenza e toccherà varie città italiane durante l’estate.

Il tour, che si preannuncia come una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi, offrirà al pubblico l’opportunità unica di rivivere emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di Francesco Renga.

Le date del tour “Angelo-Venti” includono tappe significative come il 12 luglio a Villafranca, il 17 luglio a Capurso, e il 22 agosto a Roccella Jonica. Il tour si concluderà il 20 settembre a Terni con un tributo d’autore che promette di emozionare il pubblico presente.

Inoltre, il 14 febbraio, Francesco Renga regalerà una performance speciale ai suoi fan quando si esibirà sul palco di Sanremo nella serata dei duetti insieme ai Modà, eseguendo proprio “Angelo”, la canzone che lo ha consacrato sul palco del Festival 20 anni fa.

Francesco Renga continua a dimostrarsi un’icona della musica italiana, e il tour “Angelo-Venti” si preannuncia come un evento imperdibile per tutti i suoi sostenitori. Un’opportunità unica per festeggiare insieme un pezzo di storia della musica del nostro Paese.