“Franco Califano – Nun ve trattengo”: il viaggio di una notte per raccontare l’anima del “Califfo”

Arriva su Sky Documentaries “Franco Califano – Nun ve trattengo”, un documentario che rende omaggio a uno dei protagonisti più autentici e controversi della musica e della cultura italiana. L’opera andrà in prima visione il 21 febbraio alle 21.15 su Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e sarà poi disponibile on demand.

Un racconto unico e intenso, che si svolge nell’arco di una sola notte, restituisce la figura di Franco Califano attraverso la voce di chi lo ha conosciuto, amato e accompagnato nel suo percorso artistico e umano. “Nun ve trattengo” è insieme un viaggio e un tributo: la sua narrazione prende vita negli studi di Radio Radicale, dove uno speaker dedica una trasmissione al Maestro, mentre all’esterno, un Lele Vannoli in versione caronte contemporaneo attraversa una Roma onirica a bordo di un’auto d’epoca.

Sintonizzato sulla stessa frequenza della radio, Vannoli attraversa la città dorata, sospesa tra realtà e memoria, ripercorrendo i luoghi che hanno segnato la vita del “Califfo”. Ogni tappa è un frammento di esistenza, un tassello che compone il mosaico di Califano, poeta e cantautore, voce delle notti romane e interprete autentico della sua gente. Nel corso della trasmissione radiofonica si alternano testimonianze, racconti e aneddoti personali di chi ha incrociato la strada dell’artista, in un intreccio di ricordi, musica e parole.

L’opera intreccia materiali inediti e la voce originale di Franco Califano, che risuona nella notte con tutta la sua intensità. Le sue corde vocali, definite dallo stesso documentario “disordinate e vive più che mai”, permettono allo spettatore di riscoprire tutta la complessità di un interprete che ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo.

“Franco Califano – Nun ve trattengo” è diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, e presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024. Il film vede la partecipazione, tra gli altri, di Raffaele Vannoli, Claudia Gerini, Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, Maurizio Mattioli, Antonello Mazzeo, Alberto Laurenti, Enrico Salvatori, Cinzia Baccini, Antonella D’Agostino, Enrico Giaretta, Noyz Narcos, Franco 126, Ketama126, Mita Medici e Federico Zampaglione. Tutti loro contribuiscono a delineare un ritratto profondo e corale del cantautore, offrendo uno sguardo affettuoso e al tempo stesso autentico sulla sua eredità artistica e umana.

Prodotto da Interlinea Film in associazione con Illmatic Group e distribuito da Europictures, il documentario rappresenta un invito a rivivere il mito di Franco Califano non attraverso la nostalgia, ma tramite la forza delle sue parole, dei suoi racconti e del suo amore per Roma.

Più che un semplice omaggio, “Nun ve trattengo” è un viaggio dentro la memoria collettiva di un artista che ha reso la fragilità una forma d’arte e la verità una cifra poetica. Un ritratto notturno e sincero del “Califfo della musica italiana”, capace ancora oggi di emozionare e di raccontare la vita con le sue sfumature più vere.