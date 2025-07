FREITAG + Études Studio: un’edizione limitata che celebra artigianalità e design

La moda sostenibile incontra l’arte del design con il lancio di una nuova edizione limitata targata FREITAG ed Études Studio. Le due realtà hanno unito le loro esperienze per presentare la messenger bag F41-E HAWAII FIVE-0, una borsa che emana un fascino iconico grazie all’uso sapiente di materiali riciclati e una particolare attenzione al dettaglio.

La borsa è realizzata con teloni di camion usati, rimanendo fedele alla tradizione sostenibile di FREITAG, noto per dare una nuova vita a questi materiali dal 1993. Ogni pezzo è una creazione unica che riflette la passione per l’upcycling e la maestria artigianale.

Il design collettivo fonde armoniosamente le influenze di FREITAG e Études Studio. Le tonalità di blu, simbolo distintivo del marchio parigino, vengono abbellite dalle stelle della bandiera europea, serigrafate a mano a Zurigo. Questo approccio non solo celebra l’artigianalità, ma offre anche un tocco audace e innovativo al prodotto finito.

Disponibile a partire dal 10 luglio 2025, questa edizione limitata sarà distribuita in selezionati FREITAG Store, incluso il punto vendita di Milano, nel flagship store di Études Studio a Parigi, tramite partner selezionati e online. Al prezzo di 220 euro, la borsa rappresenta non solo un investimento in stile, ma un impegno verso un futuro più sostenibile.

Il marchio FREITAG si distingue per la sua lunga storia di trasformazione creativa, con un modello addirittura esposto nel prestigioso Museum of Modern Art di New York. È un marchio che continua a evolvere, allargando i confini della moda sostenibile e del design d’avanguardia. «L’edizione limitata enfatizza l’importanza del saper fare artigianale come elemento distintivo e innovativo», sottolinea la F-Crew.