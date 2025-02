FREZZA: “DEMONIA” fuori domani venerdì 21 febbraio

Dopo il clamoroso successo di “Vecchio Stampo & West Coast”, che ha conquistato la 29a posizione della Top 200 di Spotify, e le hit “PROVA VIVENTE” e “PEZZI DA NOVANTA”, il giovane talento del rap napoletano Frezza apre il 2025 con un nuovo singolo destinato a lasciare il segno: “DEMONIA”. Il brano, prodotto da Warner Music Italy, sarà disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 21 febbraio.

Con “DEMONIA”, Frezza conferma il suo stile inconfondibile: una fusione perfetta tra la grinta del rap old-school e una visione moderna e innovativa. Il singolo si presenta come un banger d’impatto, riportando al centro della scena rap le punchline taglienti e un flow incisivo che non lascia spazio a compromessi.

Anche questa volta, Frezza non si nasconde dietro giri di parole. Il rapper racconta senza filtri la sua realtà, un mondo fatto di difficoltà e ambienti complessi, vissuti sulla propria pelle. Le sue barre affilate e dirette dipingono uno scenario crudo e autentico, rappresentando chi, come lui, è cresciuto in contesti emarginati e combatte ogni giorno per trovare il proprio posto nel mondo.

“DEMONIA” arriva dopo una serie di singoli che hanno consolidato Frezza come uno dei nomi più promettenti della scena rap italiana. Da “Favelas” a “PLATA O PLOMO”, da “GTA” a “Vecchio Stampo & West Coast” e “PROVA VIVENTE”, il rapper ha saputo imporsi con numeri da capogiro e il plauso della critica.