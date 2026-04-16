FRITZ!Mesh Set 2700 porta il Wi-Fi 7 veloce e stabile in ogni angolo della casa

La nuova frontiera della connettività domestica arriva grazie al FRITZ!Mesh Set 2700, che offre il potente Wi-Fi 7 in un unico set pensato per coprire abitazioni di grandi dimensioni. Il set è disponibile in versione da due o tre FRITZ!Repeater 2700, garantendo alte prestazioni nelle case più complesse. Questi ripetitori possono essere collegati tra loro via Wi-Fi o LAN, con la possibilità di connettersi a qualunque router o persino direttamente a un modem in fibra ottica (ONT). Naturalmente, il sistema si integra alla perfezione anche con un FRITZ!Box già presente.



Uno degli extender assume il ruolo di Mesh Master, offrendo tutte le funzioni avanzate della gamma FRITZ!: rete guest, VPN, parental control, coordina e ottimizza le connessioni, per una rete sempre stabile e performante. La tecnologia Mesh garantisce che tutti gli extender collaborino per creare un'unica rete Wi-Fi, utilizzando lo stesso nome e la stessa password e consentendo di attivare centralmente accesso ospiti e programmazione Wi-Fi.



I FRITZ!Repeater 2700 viaggiano sulle bande a 2,4 GHz e 5 GHz, con velocità Wi-Fi 7 che raggiungono fino a 6,5 Gbit/s, per supportare streaming, gaming e smart working anche con numerosi dispositivi connessi. Ogni ripetitore dispone di una porta LAN da 2,5 gigabit, per chi preferisce la connessione cablata o desidera la massima rapidità.



Le due versioni disponibili sono pensate per rispondere alle esigenze di ogni abitazione: la confezione da 2 copre case fino a 4 stanze su uno o più piani, mentre quella da 3 assicura copertura continua anche in abitazioni più estese, senza interruzioni di segnale.



L'installazione è sicura e semplice grazie al pulsante Connect (o WPS), la compatibilità è assicurata con tutti i router wireless più diffusi e le impostazioni principali vengono adottate automaticamente dal FRITZ!Box. Un'app dedicata aiuta inoltre a trovare la posizione ideale per ogni repeater, mentre i LED possono essere regolati o disattivati secondo le preferenze.



Il FRITZ!Mesh Set 2700 garantisce una rete Wi-Fi evoluta, sempre aggiornata grazie agli update gratuiti che rifiniscono prestazioni e introducono nuove funzioni, estendendo la vita del prodotto.



I prezzi suggeriti sono 329 euro per il kit da 2 e 449 euro per quello da 3. FRITZ! è uno dei marchi leader in Europa per la banda larga e la casa digitale, con prodotti sviluppati a Berlino e realizzati in Europa, sinonimo di innovazione, sicurezza e connettività avanzata dal 1986.