Tecnologia

FRITZ!Box 4630 porta la potenza del Wi-Fi 7 nelle case italiane

Published

Con l’arrivo del nuovo FRITZ!Box 4630, FRITZ! inaugura una nuova era per le reti domestiche in fibra ottica, portando la tecnologia Wi-Fi 7 anche nel segmento entry-level. Presentato a Milano il 16 febbraio 2026, il dispositivo promette di garantire una connessione veloce, stabile e ad alte prestazioni, pensata per streaming, gaming e smart home.

Il nuovo router offre velocità fino a 2,5 Gbit/s tramite porta WAN, affermandosi come una soluzione ideale per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità della fibra ottica. Grazie alle antenne 2×2 per le bande a 5 GHz e 2,4 GHz, il FRITZ!Box 4630 è in grado di raggiungere larghezze di banda Wi-Fi complessive fino a 3,5 Gbit/s. Il supporto alla tecnologia Multi-Link Operation (MLO) consente di combinare diverse frequenze per un’esperienza di connessione senza interruzioni.

Oltre alla parte wireless, il nuovo modello include una dotazione completa di porte e funzionalità. Sono presenti una porta LAN a 2,5 Gbit/s, due porte LAN gigabit e una porta USB 3.0, insieme a un centralino VoIP e a una base DECT per integrare dispositivi e funzioni smart home. Il tutto racchiuso in un prezzo accessibile: 169 euro IVA inclusa.

FRITZ! punta molto anche sulla semplicità di configurazione, grazie all’applicazione MyFRITZ!App, che permette di collegare e gestire facilmente il router con qualsiasi modem. In qualità di hub Mesh Wi-Fi, il FRITZ!Box 4630 può integrare altri dispositivi della famiglia FRITZ!, come i FRITZ!Repeater, creando una rete intelligente e uniforme in tutta la casa.

La parte telefonica è altrettanto versatile: il sistema integrato consente l’utilizzo di telefoni fissi e smartphone tramite IP/SIP o la porta analogica, mentre la base DECT permette di collegare direttamente i dispositivi smart home FRITZ! per la gestione di energia, riscaldamento e altri servizi domestici automatizzati.

Un’altra caratteristica distintiva è la gestione dei contenuti multimediali. Attraverso la porta USB 3.0, è possibile collegare supporti di archiviazione e condividerli con tutti i dispositivi di casa. Il media server integrato con funzioni NAS consente di riprodurre video, musica e immagini direttamente su tablet, smartphone e smart TV, rendendo il FRITZ!Box 4630 non solo un router, ma un vero centro multimediale per la rete domestica.

Il router mette inoltre a disposizione le funzioni avanzate del FRITZ!OS, tra cui VPN, parental control, FRITZ!NAS, accesso Wi-Fi per ospiti e continui aggiornamenti di sicurezza e funzionalità.

Il FRITZ!Box 4630 si presenta così come una piattaforma versatile e potente, pensata per un pubblico ampio ma esigente, che desidera unire velocità, stabilità e controllo nel proprio ambiente digitale domestico.*

Con la nuova generazione Wi-Fi 7 e un’attenzione particolare all’integrazione con la smart home, FRITZ! conferma la propria leadership europea nel settore delle soluzioni per la banda larga e la casa intelligente, offrendo agli utenti un prodotto completo, affidabile e già pronto per le esigenze di connettività del futuro.

