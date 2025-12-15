Fulminacci torna a Sanremo 2026 con “Stupida sfortuna” e annuncia il nuovo tour nei palasport

Fulminacci sarà tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, prodotto da Maciste Dischi, Warner Records Italy e Warner Music Italy. Dopo il debutto sul palco dell’Ariston nel 2021 con “Santa Marinella”, il cantautore romano torna tra i concorrenti del festival portando con sé una scrittura che negli anni è diventata tra le più riconoscibili del panorama musicale italiano.

Artista dalla penna personale e dall’identità musicale marcata, Fulminacci ha conquistato critica e pubblico fin dal suo esordio. Il suo primo album “La Vita Veramente” – certificato oro – gli è valso la Targa Tenco per la categoria Opera Prima, consacrandolo come una delle voci più autentiche del nuovo cantautorato italiano. Nel 2021 ha preso parte alla 71ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella”, contenuto nel suo secondo disco “Tante Care Cose” (oro). Con il terzo progetto in studio, “Infinito +1” (oro), ha poi consolidato la sua popolarità, portando in giro per l’Italia un tour di grande successo.

Fulminacci torna ora sul palco dell’Ariston con un brano che promette di unire profondità, ironia e autenticità, elementi che da sempre contraddistinguono la sua cifra stilistica. La sua partecipazione a Sanremo arriva a pochi mesi dall’uscita del singolo “Niente di particolare”, prodotto da Golden Years, una riflessione sulla bellezza delle piccole cose e sulla normalità della vita quotidiana. Il relativo videoclip – diretto da Bendo e scritto da Giovanni Nasta – vede la partecipazione di Carolina Sala e omaggia con eleganza “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola, fondendo musica e cinema in un bianco e nero carico di poesia.

Parallelamente al ritorno sanremese, Fulminacci ha annunciato il suo primo tour nei palasport. Dopo il successo del concerto-evento al Palazzo di Giustizia di Roma, ribattezzato “PALAZZACCIO”, a partire da aprile 2026 prenderà il via il “PALAZZACCI TOUR 2026”, una nuova tappa nel percorso artistico del cantautore romano e nella crescita della sua dimensione live.

Le date confermate del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, sono:

09 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope

15 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum

18 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

I biglietti del PALAZZACCI TOUR 2026 sono già disponibili online e nei punti vendita abituali. Questo nuovo appuntamento dal vivo rappresenterà un’ulteriore occasione per il pubblico di riscoprire i brani che hanno segnato la sua carriera e di assistere a un’esibizione che promette di confermare il talento di Fulminacci come una delle voci più incisive e originali della nuova musica d’autore italiana.