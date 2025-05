“FUNNY little FEARS” di DAMIANO DAVID conquista le classifiche internazionali

Il mondo musicale è stato recentemente affascinato dal debutto del primo album solista di Damiano David, “Funny little Fears,” il quale ha rapidamente conquistato le classifiche internazionali. Uscito sotto le etichette Sony Music Italy ed Epic Records, l’album ha mostrato una performance eccezionale, entrando in Top 5 in paesi come Francia, Belgio, Svizzera, Austria, Italia, Spagna, Portogallo, Germania e Olanda. Inoltre, ha raggiunto la Top 10 in Canada e Giappone e ha fatto breccia nella Top 50 in altri paesi come Lituania, Norvegia e Svezia.

L’album è un vero e proprio viaggio emotivo, come descritto dallo stesso Damiano David: “Ho definito *FUNNY LITTLE FEARS* il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante.” Composto da 14 tracce, il lavoro include collaborazioni importanti, come quella con Suki Waterhouse in “The Bruise” e con l’artista visionario d4vd in “Tangerine.”

L’uscita di “Funny little Fears” è stata accompagnata da un cortometraggio esclusivo, “FUNNY little STORIES,” presentato in anteprima mondiale da MTV. Questo progetto visivo approfondisce il concetto dell’album attraverso la narrazione di quattro brani rappresentativi.

Il lancio dell’album è stato altrettanto seguito dall’annuncio di un ambizioso World Tour 2025, che vedrà Damiano esibirsi in oltre 30 date in Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Tutte le date europee del tour, incluse le tre tappe in Italia a Milano e Roma, hanno già registrato il tutto esaurito. Prima di partire per il tour mondiale, Damiano prenderà parte a prestigiosi festival musicali globali, come il Lollapalooza a Chicago, il Bonnaroo Music & Arts Festival in Tennessee, e il Seoul Jazz Festival.

I fan possono ancora trovare i biglietti per le date del World Tour 2025 attraverso i canali ufficiali di vendita. Il singolo attualmente in rotazione radiofonica è “Zombie Lady”, uno dei brani che sta ricevendo particolare attenzione dal pubblico e critica.

Traendo ispirazione da un anno di profonde riflessioni personali ed esperienze, “Funny little Fears” rappresenta un importante capitolo nella carriera musicale di Damiano David, posizionandolo tra gli artisti più influenti della scena contemporanea.