GABRY PONTE è l’ospite di apertura della serata finale della 75 edizione del Festival di Sanremo.

Gabry Ponte si prepara per una performance straordinaria come ospite di apertura della serata finale della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Con un impressionante record di oltre 5.5 miliardi di stream globali e oltre 18 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Gabry Ponte si è affermato come il DJ e producer italiano più ascoltato al mondo. Non solo detiene 3 dischi di diamante, 46 dischi di platino e 26 dischi d’oro, ma è anche il primo DJ nella storia ad esibirsi allo stadio San Siro di Milano.

Il Dj-producer porterà sul palco dell’Ariston il suo ultimo singolo intitolato “Tutta l’Italia (Sanremo 2025)”, scelto come jingle ufficiale del festival. Gabry Ponte continua a stupire il pubblico non solo con la sua musica ma anche con le sue imprese eccezionali. Infatti, Gabry Ponte è stato nominato ai Grammy, confermando ulteriormente la sua incredibile carriera musicale.

Non solo si esibirà a Sanremo, ma Gabry Ponte è anche l’ospite di apertura della serata finale del Festival. La sua presenza allo stadio San Siro di Milano lo scorso giugno è stata un evento epico, testimonianza della sua straordinaria popolarità e del suo strepitoso successo internazionale.

Questa sarà sicuramente un’occasione da non perdere per vedere Gabry Ponte portare la sua energia e la sua musica coinvolgente sul palco di Sanremo. La sua presenza promette di aggiungere un tocco speciale e innovativo a un evento già ricco di talento e emozioni.