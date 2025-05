GABRY PONTE: fuori oggi “BROKENHEARTED”, il nuovo singolo con i Train

È uscito oggi, venerdì 16 maggio, il nuovo singolo di Gabry Ponte in collaborazione con i Train, intitolato “Brokenhearted”. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano rappresenta una sorprendente fusione tra uno dei DJ e produttori italiani più ascoltati su scala globale e la celebre band rock di San Francisco, vincitrice di numerosi Grammy Awards.

“Brokenhearted”segna un ulteriore passo nella carriera di Gabry Ponte verso gli scenari musicali internazionali, arricchendo il suo percorso artistico con sonorità crossover. La canzone mescola ritmi elettro-pop con sfumature country, proponendo una melodia accattivante che promette di far ballare ma con il cuore in mano. “Il testo racconta il dolore causato da una rottura sentimentale, tra solitudine, nostalgia e il desiderio di risposte. Nonostante il tema malinconico, la canzone trasmette forza, trasformando la delusione in energia da dancefloor. Il titolo stesso, Brokenhearted, riflette questa dualità: il cuore spezzato che trova nuova linfa nella musica, in un contrasto emotivo potente e universale.”

Questo nuovo singolo viene lanciato in concomitanza con l’atteso evento San Siro Dance powered by RTL 102.5, un concerto allo Stadio Meazza di Milano già sold out, previsto per il 28 giugno. Sarà un’occasione imperdibile per celebrare i successi di Ponte e della band californiana che hanno fatto ballare generazioni intere.

Con oltre 25 anni di carriera, Gabry Ponte vanta più di 5,7 miliardi di stream complessivi e 20 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi e ha collaborato con artisti del calibro di Blasterjaxx, Steve Aoki e molti altri. La sua carriera è stata segnata da successi come “Blue (Da Ba Dee)” con Eiffel 65 e, più recentemente, dalla partecipazione al Tomorrowland Festival e dall’espansione della sua etichetta, PENTAPHONIA Records. Ha recentemente rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, arrivando alla finale del 17 maggio.

D’altra parte, i Train, conosciuti per successi come “Drops of Jupiter” e “Hey, Soul Sister”, hanno venduto oltre 30 milioni di singoli in tutto il mondo. La band continua a raccogliere successi e ha appena pubblicato l’album dal vivo Live at Royal Albert Hall, registrato durante la loro esibizione sold-out a Londra.