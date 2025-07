GABRY PONTE, San Siro Dance: l’evento solo out con cui ha fatto ballare tutto il Meazza di Milano

Gabry Ponte, DJ-producer italiano di fama mondiale, sta vivendo un momento straordinario nella sua carriera, confermandosi come una delle figure di spicco nel panorama musicale globale. Con oltre 6 miliardi di stream globali e più di 20 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Gabry è attualmente il DJ-producer italiano #1 per ascolti sulla piattaforma e il secondo artista italiano più ascoltato al mondo.

Recentemente, Gabry Ponte ha fatto la storia con il suo evento SAN SIRO DANCE, trasformando lo Stadio Meazza di Milano in una gigantesca dancefloor. L’evento powered by RTL 102.5 ha visto la partecipazione di 56.000 persone, segnando così un traguardo storico per Gabry Ponte, il primo DJ a esibirsi su questo leggendario palco. L’evento è stato una celebrazione di successi che hanno fatto ballare generazioni intere, con brani iconici come *Blue (Da Ba Dee)* e *Tutta L’Italia*. Lo spettacolo ha unito brani da cantare a tracce dal sound più duro e ballabile, con una produzione che ha evocato i grandi festival internazionali.*

Gabry Ponte ha iniziato la sua carriera nel 1998 con Blue (da ba dee), il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che ha scalato le classifiche mondiali vendendo oltre 8 milioni di copie. Il singolo faceva parte del primo album Europop, che ha venduto altri 4 milioni di copie. Nel 2000, Gabry ha vinto gli European Music Awards come *Miglior Artista Italiano nel mondo*.

Nel corso degli anni, la carriera solista di Gabry Ponte ha visto molti successi con singoli e remix che sono entrati nelle classifiche europee. Nel 2014 è entrato nella classifica dei Top 100 DJ al numero 61. Il successo è continuato con brani come Monster in collaborazione con LUM!X, che ha ottenuto oltre 350 milioni di stream su Spotify, e Thunder che ha scalato le classifiche italiane e internazionali con 680 milioni di stream e più di 250 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nel 2021, Thunder ha fatto il suo ingresso nella prestigiosa Billboard TOP200 dopo il leggendario Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel65. Il brano ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui un disco di diamante in Francia, 2 platino in Italia, e molteplici certificazioni platino in altri Paesi. Thunder è stato premiato come miglior brano nella categoria online ai Siae Music Awards 2023.

Nel 2024, Gabry Ponte ha lavorato su nuovi singoli come “Mockingbird” con Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, “Save Me” con Steve Aoki e Kel, e “Born To Love Ya” con Sean Paul e Natti Natasha. Inoltre, Gabry ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, aggiungendo un ulteriore tassello alla sua carriera internazionale.

Tra il 2023 e il 2024, Gabry Ponte ha eseguito più di 150 concerti in 13 Paesi, emozionando oltre 1.500.000 persone. Ha celebrato i suoi 25 anni di carriera con un tour epico che ha riempito le più grandi arene italiane. La sua recente esibizione al Tomorrowland Brasil ha confermato ancora una volta il suo status nel panorama dance mondiale.