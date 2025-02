Gaia: “Rosa Dei Venti” è il nuovo album in uscita a marzo

Gaia ha appena rivelato i dettagli del suo prossimo album intitolato “Rosa Dei Venti”, in uscita il 21 marzo 2025 per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco sarà disponibile in preorder e rappresenterà un’opera ambiziosa che racconta la fase della vita della cantautrice, vent’anni, attraverso un mix di brani intimi ed energici che tracciano un percorso alla ricerca della bussola interiore.

Il primo singolo estratto dall’album, intitolato “Chiamo Io Chiami Tu”, sarà in gara al 75° Festival di Sanremo. La canzone esplora i dubbi e l’indecisione che possono bloccare o allontanare dalle scelte più profonde e istintive. Nonostante sia leggera e ballabile, nasconde un significato più profondo che si coglie con attenzione all’ascolto.

Il ritorno di Gaia sul palco avverrà il 7 maggio 2025 con un concerto evento al Fabrique di Milano, prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono già disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. Si sconsiglia l’acquisto al di fuori dei canali ufficiali per evitare problemi o truffe.

Gaia ha avuto un 2024 ricco di successi, dai singoli “Tokyo” a “Sesso e Samba”, che hanno dominato le classifiche e le radio. Premiata come “Hitmaker of the year” nella prima edizione italiana dei “Billboard Women in Music, la cantautrice brasiliana ha dimostrato la sua versatilità e capacità di fondere italiano e portoghese nelle sue canzoni, dando voce alle sue forti origini.

Con “Rosa Dei Venti”, Gaia si prepara quindi a conquistare nuovamente il pubblico e ad emozionare con la sua musica e le sue performance, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale italiano.