Gangs of London: al via le riprese della quarta stagione per Sky e AMC+

Gangs of London torna con la quarta stagione: nuovi alleati, minacce e cast, in esclusiva su Sky e NOW. Ṣọpẹ́ Dìrísù guida i nuovi episodi carichi di adrenalina.

Sono ufficialmente iniziate le riprese della quarta stagione di Gangs of London, amatissimo crime thriller originale Sky e AMC+, prodotto da VICE Studios. Il nuovo ciclo di episodi si preannuncia ancora più carico di adrenalina e colpi di scena grazie all'ingresso di Jack Lothian, già noto per Strike Back e Who Is Erin Carter?, come head writer e produttore esecutivo. La regia principale porta la firma di Jean Luc Herbulot, acclamato per Zero e Saloum, che conferma la continuità con la tradizione action della serie.

Ṣọpẹ́ Dìrísù torna protagonista nei panni di Elliot Carter, affiancato da una squadra di attori amati dal pubblico internazionale: Michelle Fairley, Andrew Koji, Narges Rashidi, Brian Vernel, Orli Shuka, T'Nia Miller, Valene Kane e Pippa Bennett-Warner. Questa stagione accoglie anche nuovi ingressi che promettono di arricchire la trama di intrighi e rivalità: Tamara Lawrance interpreta Jo Malik, Luna Fujimoto veste i panni di Hanaka, Eugene Nomura sarà Takeshi Kimura e Melika Foroutan darà volto a Zerin.

Nel team creativo, accanto a Lothian, figurano gli sceneggiatori Kevin Rundle, Jerome Bucchan-Nelson, Meg Salter e Abi Hynes. Oltre a Herbulot, alcuni episodi saranno diretti da Lynsey Miller ed Eran Creevy. La produzione vede coinvolti Hugh Warren, Claire Marshall, Thomas Benski, Jamie Hall, Ṣọpẹ́ Dìrísù e Adrian Sturges per Sky, con James Levison come produttore e Saba Kia come produttore associato. Gangs of London, pluripremiata e creata da Gareth Evans e Matt Flannery, prosegue così la sua ascesa come una delle serie più apprezzate e discusse.

I nuovi episodi vedranno la criminalità londinese minacciata da nuove misure governative e dalla possibile legalizzazione, fomentando una guerra tra gang sempre più instabile. Elliot, esiliato, cercherà redenzione tornando nella capitale, in un contesto di alleanze fragili e tensioni crescenti che rischiano di sovvertire ogni equilibrio. Quando Zeek Kimura riemerge, sostenuto da un sindacato criminale spietato proveniente dall'estero, la posta in gioco si alza ulteriormente e il futuro di tutti - dai Wallace a Luan, Lale ed Elliot stesso - viene messo in discussione.

La quarta stagione di Gangs of London sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, mentre negli Stati Uniti arriverà su AMC+. La distribuzione internazionale è affidata a NBCUniversal Global TV Distribution. Il pubblico dovrà prepararsi a una nuova stagione ancora più oscura, ricca di azione e suspense che ridefinirà gli equilibri del potere nei bassifondi della città.