GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Dopo un percorso discografico costellato da successi e certificazioni, Gemitaiz annuncia il suo nuovo progetto in studio: “ELSEWHERE”, in uscita venerdì 12 dicembre per Tanta Roba Label/Columbia Records/Sony Music Italy. Si tratta di un ritorno importante sulla scena, segnato da una svolta sonora e concettuale che rappresenta per il rapper romano un “altrove” da cui ripartire, con una visione più intima e consapevole.

“ELSEWHERE” nasce dall’urgenza di allontanarsi dal frastuono contemporaneo per ritrovare autenticità. Una deviazione netta, voluta e necessaria, come si legge nel comunicato, che segna una presa di posizione artistica forte. In un panorama dove l’urban italiano spesso tende a rincorrere mode e suoni internazionali, Gemitaiz sceglie deliberatamente una direzione opposta: quella della verità. Ogni traccia si costruisce su strumenti reali suonati da musicisti, una scelta che restituisce al disco un’anima organica e concreta. Non solo musica: anche l’estetica visiva del progetto segue lo stesso principio – niente artifici, solo immagini autentiche.

L’artista racconta se stesso in un momento di piena maturità personale e creativa. Un disco che vuole far pensare e allo stesso tempo far muovere la testa: così viene descritto questo nuovo lavoro, che rappresenta esattamente il punto in cui Gemitaiz si trova oggi, nella vita e nell’arte. “Elsewhere” è un rifugio, ma anche un orizzonte aperto verso nuove sperimentazioni.

Il disco sarà disponibile dal 12 dicembre in digitale e in CD, e dal 19 dicembre in vinile. Diverse le versioni pensate per il pubblico, tra cui CD e vinili autografati in esclusiva sullo store ufficiale di Sony Music, e una Black & White Version per i collezionisti.

Con “Elsewhere”, Gemitaiz conferma la sua posizione di artista di riferimento nella scena rap italiana. Nato a Roma nel 1988, debutta nel 2013 con “L’Unico Compromesso” (oro), e conquista il pubblico con album divenuti pietre miliari: “Nonostante Tutto” (triplo platino), “Davide” (triplo platino) e “Eclissi” (platino). A questi si aggiunge la sua prolifica saga di mixtape “QVC – Quello Che Vi Consiglio”, che nel 2023 ha raggiunto il decimo capitolo, ancora una volta premiato con il platino.

La sua lunga collaborazione con MadMan, iniziata nel 2011 con “Haterproof”, ha dato vita a progetti di grande successo, tra cui l’album “Kepler” (platino) e “Scatola Nera” (doppio platino). Parallelamente, Gemitaiz ha costruito un percorso da solista solido e coerente, culminato nel tour “The QVC Experience”, che ha registrato un record di sold out al Carroponte di Milano.

Con “Elsewhere”, il rapper romano sembra voler chiudere un cerchio e aprirne un altro, più personale e sperimentale, fedele alla sua natura inquieta e curiosa. È l’immagine di un artista che non smette di cercare, di interrogarsi, di ridefinire la propria identità musicale.