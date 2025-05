Geolier annuncia il tour “Geolier Stadi 2026”: tre date imperdibili per l’urban italiano

La musica urban italiana sta per vivere un altro momento memorabile grazie a Geolier, una delle figure più rilevanti del panorama nazionale. Alla vigilia di diversi concerti già sold out, tra cui quello previsto nella suggestiva Arena di Verona, il rapper napoletano annuncia un nuovo traguardo: il tour “Geolier Stadi 2026”.

Geolier, il “Pibe de Oro del rap”, ha annunciato tre tappe imperdibili per il suo prossimo tour, “Geolier Stadi 2026”, passando dai palazzetti agli stadi. Il tour prenderà il via il 13 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano per poi proseguire il 19 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e concludersi il 23 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina.

A soli 24 anni, Geolier ha già conquistato milioni di fan in tutta Italia ed è diventato un vero e proprio fenomeno. La sua influenza sulla scena musicale urban è stata determinante, con una carriera costellata di successi sia discografici che live. Alla fine del 2024, il suo album “DIO LO SA” è rimasto stabile nella Top 10 FIMI. Il secondo capitolo dell’album, uscito lo scorso novembre, è stato certificato quinto platino e ha raggiunto la prima posizione nella Classifica Fimi Top Album una settimana dopo il debutto. “TU ED IO” feat. Rose Villain ha conquistato il primo posto nella classifica Spotify Italia.

Questo annuncio arriva dopo un altro anno straordinario per Geolier, iniziato con il tour “GEOLIER LIVE 2025”, il quale ha registrato il tutto esaurito nei palasport. L’estate 2025 vedrà il rapper esibirsi in diversi eventi in giro per il paese, tra cui il Trento Live Fest, l’Ippodromo di Agnano, l’Oversound Music Festival di Lecce, il Campobasso Summer Festival, il Sotto il Vulcano Fest di Catania e infine l’esibizione già sold out presso l’Arena di Verona.

Geolier si è affermato come punto di riferimento per l’urban italiano. Con 90 dischi di platino e 38 d’oro, l’artista continua a infrangere record dopo record, non solo discografici ma anche live. GEOLIER STADI 2026 sarà un tour che porterà la potenza della sua musica da nord a sud Italia, segnando una nuova ed entusiasmante fase della sua carriera.